Blanka Lipińska sprzedaje swój luksusowy rower. Cena? Lepiej usiądźcie...

Blanka Lipińska, autorka bestsellerowych erotyków z "365 dni" na czele coraz częściej pokazuje wnętrza swojego nowego mieszkania. Podczas urządzania swojej sypialni celebrytce nie zabrakło wyobraźni. Zobaczcie, jak wygląda to pomieszczenie w jej domu. Blanka Lipińska i jej sypialnia niczym z "365 dni" Blanka Lipińska wzbudza sporo kontrowersji - podobnie zresztą jak jej mieszkanie! Ostatnio na swoim Instagramie przyznała, że jest bardzo dumna, że wreszcie ma swój własny dom. Pisarka wyprowadziła się z rodzinnego domu jako nastolatka, z kolei pół roku temu wprowadziła się do pięknego apartamentu, który współgra z duszą autorki. Przez to, że dominuje czerń, fani nazwali mieszkanie Blanki Lipińskiej grobowcem . Ostatnio Blanka Lipińska pochwaliła się swoją stylową kuchnią . Teraz natomiast, przy okazji rozmowy z Dzień Dobry TVN, gwiazda zdradziła, jak prezentuje się jej sypialnia - ta jest naprawdę nietuzinkowa i też panują w niej ciemne kolory: - Rozróżniam odpoczynek i sen. Bardziej odpoczywam w salonie, natomiast tutaj śpię, więc skoro jak śpisz, to masz zamknięte oczy, to ma być ciemno i tu jest ciemno Okazuje się także, że w sypialni nie brakuje elementów rodem z "365 dni". Uwagę zwracają nie tylko ciemne, wręcz mroczne barwy, ale także haki, które są zamontowane przy łóżku. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Blanka Lipinska (@blanka_lipinska) Zobacz także: Blanka Lipińska pokazała weselną stylizację, o której wolałaby zapomnieć! "Obym więcej tak..." Blanka Lipińska i jej nowe...