Przygotowanie roweru do sezonu oznacza przede wszystkim gruntowne wyczyszczenie wszystkich części, nasmarowanie łańcucha, sprawdzenie hamulców i przerzutek, usunięcie rdzy. Konserwację można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić jej wykonanie specjalistom z serwisów rowerowych.

Najważniejszym elementem konserwacji roweru jest czyszczenie łańcucha – można to zrobić partiami lub całościowo – używając do tego plastikowej butelki.

Niezbędne kroki podczas przygotowania roweru do sezonu

Po pierwsze rower należy dokładnie umyć (wystarczy ciepła woda i płyn do naczyń) oraz wyczyścić wszystkie zakamarki z kurzu. Płyny przeznaczone tylko do mycia rowerów zabezpieczą dodatkowo powłokę na lakierze, uszczelkach i plastikowych częściach. Po umyciu należy przetrzeć rower suchą szmatką. Później dobrze jest sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.

Czyszczenie łańcucha rowerowego – ze szpilką i bez szpilki

Konieczne jest wyczyszczenie zębatek i łańcucha. Najlepiej zamontować szpilkę (do kupienia w sklepach rowerowych), która umożliwia szybkie zdejmowanie i zakładanie łańcucha. Prostym i skutecznym sposobem na wyczyszczenia łańcucha jest wrzucenie go do plastikowej butelki z 200 mililitrami benzyny ekstrakcyjnej i dokładne wymieszanie zawartości. Można również użyć ekologicznych rozpuszczalników na bazie owoców cytrusowych. Bez szpilki także można sobie poradzić – wystarczy nasączyć szmatkę benzyną i dokładnie powycierać łańcuch, stopniowo kręcąc pedałami do tyłu.

Smarowanie łańcucha

Podczas jazdy na rowerze nie powinno być słychać żadnych skrzypów – aby tak było, konieczne jest smarowanie łańcucha. Najlepiej kupić olej przeznaczony konkretnie do tego celu. Jeśli zależy nam na czasie, a nie mamy takiego specyfiku pod ręką, można wykorzystać WD-40, smary stałe lub nawet oleje kuchenne. Brak specjalistycznego środka wiąże się jednak ze słabą jakością smarowania i dużą przyczepnością brudu w trakcie jazdy. Po dokładnym rozprowadzeniu oleju, należy odczekać kilka minut, aż smar wchłonie się do łańcucha. Po kilku minutach dobrze jest wytrzeć jego nadmiar szmatką.

Czyszczenie roweru z rdzy

Jeśli na linkach i pancerzach od hamulców i przerzutek pojawia się rdza, warto je od razu wymienić – jest to kwestia bezpieczeństwa. Jeśli rdza pojawiła się w innym miejscu, można spróbować ją usunąć za pomocą smaru rowerowego.

Po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności, wystarczy napompować koła. Cena za kompleksowy przegląd roweru w serwisie wynosi średnio 100 złotych.

