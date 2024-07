Sakwy rowerowe mogą być montowane na przedni lub tylny bagażnik. O ich wyższości nad powszechniej stosowanymi – szczególnie w przypadku krótkich wypadów za miasto – plecaków świadczy przede wszystkim fakt, że nie obciążają kręgosłupa.

Sakwy – rodzaje

Sakwy różnią się sposobem montażu, wielkością, materiałem, z którego zostały wykonane, a także przeznaczeniem:

Sakwy miejskie i amatorskie – wśród tego typu toreb mamy bardzo duży wybór kolorów i fasonów. Są one zdecydowanie mniejsze. Często wykonane ze skóry ekologicznej, bawełny, włókien poliestrowych i innych kolorowych tkanin. Bardzo rzadko są nieprzemakalne .

. Sakwy wyprawowe - profesjonalne – wykonane z materiałów o wysokiej odporności na uszkodzenia, wyposażone w dodatkowe usztywnienia, polimerowe zgrzewy, kieszenie, wzmocnienia, haki. Są bardzo pojemne (min. 30 l) i najczęściej wodoodporne.

Sakwy trójdzielne – składają się z 3 niezależnych elementów – 2 po bokach koła i 1 na bagażniku. Można je montować osobno i razem .

. Sakwy łączone – podobne do trójdzielnych, ale bez możliwości niezależnego montażu.

Tylne oraz przednie sakwy rowerowe – montowane na tylnym lub przednim kole lub bagażniku.

Na co zwrócić uwagę kupując sakwy rowerowe

Dokonując zakupu sakwy wyprawowej, zwróćmy uwagę na kilka ważnych kwestii:

Nieprzemakalność – istotna szczególnie podczas dłuższych wycieczek.

Wytrzymałość mechaniczna – dobrej jakości, mocne materiały to większy komfort i dłuższy czas użytkowania.

Wielkość – na dłuższą wyprawę najlepiej kupić sakwę o pojemności min. 30 litrów,

Trwałość szwów – jeżeli szwy są słabo podklejone i nie zgrzewane, co widać na pierwszy rzut oka, może dojść do niebezpiecznych sytuacji, takich jak np. wkręcanie się elementów torby w szprychy. Ponadto zgrzewane łączenie wszystkich paneli dodatkowo zabezpiecza przed przemakaniem .

. Zabezpieczenie bocznych kieszeni – gdy wyprawa będzie odbywała się w deszczu pamiętajmy, że w niezamykanych kieszeniach może gromadzić się woda, co może doprowadzić do przemoknięcia całej torby wraz z zawartością,

Możliwość dodatkowego zabezpieczenia - jeżeli mamy przed sobą wyboisty teren z dołami i kamieniami, warto dodatkowo zabezpieczyć sakwy, owiązując je mocnym sznurkiem. Na rynku dostępne są modele, które są wyposażone w specjalnie przeznaczone do tego haki.

Łatwość montażu i demontażu oraz regulacja rozstawu haków.

Bezpieczeństwo – elementy odblaskowe na sakwach umocowanych po bokach roweru to podstawa, dlatego kupujmy takie, które są w nie wyposażone.

Łatwość czyszczenia – wrzucenie brudnych toreb do namiotu lub czasochłonne czyszczenie z pewnością nie uprzyjemni nam wycieczki.

Kupując sakwy amatorskie, czyli przeznaczone na kilkudniowe wycieczki za miasto najlepiej pojechać do sklepu rowerem, na którym mają zostać zamocowane. Trzeba je dokładnie przymierzyć i dobrać odpowiedni rozmiar. Sakwy profesjonalne wyposażone są w płynną regulację systemów mocujących, przez co można je dopasować do każdego typu bagażnika. Po zamontowaniu sakwy warto przejechać kilka metrów rowerem, by upewnić się, że są odpowiednio dobrane i nie przeszkadzają w jeździe np. zahaczając o pięty podczas pedałowania. Zakup toreb rowerowych lepiej zaplanować przed planowanym terminem wycieczki.

Sakwy rowerowe – wady

Torby mocowane na rowerze mają wiele zalet, jednak znajdziemy też kilka wad, które można wyeliminować, dobierając odpowiedni do potrzeb model.

Torby i sakwy rowerowe – wady:

żłobienie bagażnika,

obciążenie tylnego koła i podzespołów roweru, gdy ciężar nie jest rozłożony równomiernie,

możliwość uszkodzenia cennych przedmiotów,

zalewanie i przemakanie sakiew,

odczepianie się elementów mocujących, co może wpływać na zmniejszenie bezpieczeństwa,

brudzenie się.

Przedstawione powyżej wady mogą również wypływać z niedostosowania sakwy do charakteru wycieczki oraz niewłaściwego montażu.

Ceny toreb i sakw rowerowych

Małe saszetki oraz sakwy miejskie można kupić już nawet za 15 zł. Ceny toreb amatorskich rozpoczynają się od około 40-50 zł. Sakwy profesjonalne to wydatek oscylujący w granicach od 200 do kilku tysięcy złotych.