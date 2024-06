Cezary Pazura to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Fani go uwielbiają, a on sam jak widać, nie zamierza rezygnować jeszcze z aktorstwa i sprawia wielką przyjemność widzom, którzy bacznie obserwują produkcje, w których występuje.

Reklama

Cezary Pazura przemierza Warszawę na rowerze

Cezary Pazura to nie tylko znany aktor, ale również mąż i tata. W życiu prywatnym związany jest z Edytą Pazurą. Para doczekała się trójki dzieci: Amelii, Rity i Antoniego. Pazura ma jeszcze jedno dziecko z pierwszego małżeństwa - córkę Anastazję.

Jestem najszczęśliwszym ojcem pod słońcem. Mam wspaniałe dzieci, wspaniałą żonę, wszyscy mnie kochają, ja to czuję, i robię też coś dla tego ojcostwa, czyli staram się moich dzieciaków nie zawodzić w żadnym aspekcie. One powinny patrzeć na ojca jako na wzór, na drogowskaz i to mi się chyba udaje - przyznał nam kiedyś Cezary Pazura.

Jak widać rodzina w życiu aktora pełni kluczową rolę. Jednak, kiedy dzieci są w szkole, a on ma wolne, zdarza mu się wybrać na rower, aby zasięknąć relaksu. Tym razem paparazzi uwiecznili jazdę aktora i zrobili mu zdjęcia. Wszystko wygląda idealnie. Stylowy rower, stylizacja Pazury, jednak jedna rzecz może zaniepokoić. Bowiem na paru zdjęciach widać, jak aktor, jadąc rowerem, skupia dużą uwagę na swoim telefonie, a nawet przez niego rozmawia.

Czy, aby na pewno to bezpieczne?

Reklama

Zobacz także: Cezary Pazura ma złamany kręgosłup. Edyta Pazura wyjawiła szczegóły

Zobacz także