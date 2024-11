Dzień ostatecznego wyboru jest nie tylko najtrudniejszy dla rolników, ale również dla kandydatek. Tego dnia pojawiają się łzy bólu i szczęścia — dla jednej z kandydatek jest to spełnienie marzeń, a druga musi pogodzić się z odrzuceniem. Marcin wahał się z podjęciem swojej decyzji i nie chciał faworyzować żadnej z kandydatek. Ostatecznie jednak podjął decyzję, że chcę budować relację z Anią. Fani wróżą im piękną przyszłość.

Marcin z "Rolnika" nie mógł wybrać inaczej. Fani zachwyceni: "Będą z tego dzieci"

W minioną niedzielę poznaliśmy już wszystkie decyzje rolników z miłosnego hitu TVP. Rafał i Marcin najdłużej zwlekali z podjęciem decyzji, ale ostatecznie dokonali swojego wyboru. Marcin zaprosił na gospodarstwo trzy kandydatki: Roksanę, Magdę i Anię. Z tą pierwszą szybko zauważył, że nic z tego nie będzie i postanowił odesłać ją do domu. Natomiast z pozostałymi dwoma miał pewien dylemat i do końca wahał się z decyzją. Ostatecznie Marcin z "Rolnik szuka żony" wybrał Anię twierdząc, że to właśnie do niej szybciej zabiło jego serce.

Widzowie byli zachwyceni wyborem Marcina z "Rolnik szuka żony" i nie mają wątpliwości, że była to najlepsza decyzja. Niektórzy wróżą im już potomstwo w niedalekiej przyszłości. A wy co myślicie?

Strzał w dziesiątkę.Widać ze oboje są zadowoleni

Wiedziałam! Bardzo dobry wybór! Gratulacje dla Was! Dużo szczęścia i radości!

Wybór ciężki, ale myślę, że bardzo dobry. Mam nadzieję, że dziś oglądają program razem

Będą z tego dzieci, czuję to. Gratulacje, sama bym wybrała Anię — piszą internauci.

W minionym odcinku również Rafał z "Rolnik szuka żony" dokonał wyboru, który zachwycił internautów. Wielu z nich twierdzi, że w tej edycji rolnicy i rolniczki podjęli bardzo dobre decyzje w wyborze swoich partnerów i partnerek.

W końcu edycja w której ludzie racjonalnie wybrali osoby do dalszego poznawania się. Brawo

Edycja, w której każdy z uczestników wybrał najlepsza opcje

Ogólnie to uważam, że wszyscy wybrali na plus. Ale czy wszystkim się ułoży....czas pokaże — czytamy dalej w komentarzach.

My również mocno trzymamy kciuki za wszystkie pary!

