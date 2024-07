Listonosz to osoba, która doręcza listy i przesyłki i przyjmuje wpłaty (np. pocztowe, sum pobrania, opłat telefonicznych). Średnie zarobki listonosza to około 2322 zł brutto.

Obowiązki listonosza

Do zawodowych obowiązków listonosza należy doręczanie listów i paczek. Segregowanie paczek i listów w urzędzie pocztowym. Zabezpieczenie przewożonej gotówki oraz dokumentów. Listonosz opróżnia skrzynki pocztowe i informuje zainteresowanych o usługach jakie może wykonywać poczta. Listonosz sporządza awiza dla osób, które były nieobecne w trakcie obsługi rejonu. Opisuje przyczyny, przez które przesyłka nie została doręczona. Zobowiązany jest także do przestrzegania tajemnicy korespondencji i tajemnicy państwowej i służbowej oraz do przestrzegania przepisów pocztowych.

Jak zostać listonoszem?

Oferty pracy listonosza zamieszczane są na stronie internetowej Poczty Polskiej lub bezpośrednio w konkretnym budynku poczty. Listonoszem może zostać każda osoba, która posiada przynajmniej zawodowe wykształcenie i podstawowe umiejętności obsługi komputera. Kandydat na listonosza powinien być osobą odpowiedzialną, sumienną i dokładną. Cenne są także cechy takie jak: samodzielność, cierpliwość i odporność na stres. Listonosz powinien być osobą życzliwą i otwartą na ludzi, ponieważ w trakcie godzin pracy będzie miał kontakt z wieloma osobami. Praca listonosza wymaga dobrego stanu zdrowia. Często wymogiem jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz własnego samochodu (gł. na wsi, gdzie obowiązujący listonosza rejon jest dużym obszarem). Rekrutacja na listonosza rozpoczyna się złożeniem CV. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, niekiedy także szkolenie rozpoznawcze i testy kompetencji.

Wynagrodzenie i benefity listonosza

Według ankiet internetowych listonosz zarabia od 2015 do 2868 zł brutto. Benefity najczęściej otrzymywane przez listonoszy to ryczałt na paliwo (ok. 31%), kredyty preferencyjne (14 %) i zajęcia sportowo-rekreacyjne (13%). Poczta Polska ma swój Bank Pocztowy, w którym listonosze mogą uzyskać preferencyjny kredyt.

