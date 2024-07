Zarobki kierowcy tira są tym wyższe, im dłuższe trasy ma on do pokonania. To opłacalny zawód, ale nie jest przeznaczony dla każdego. Praca kierowcy tira wymaga odporność psychicznej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dobrego wzroku, refleksu i kondycji fizycznej, a niekiedy także znajomości języków obcych. Dopiero mając te podstawy, można przystąpić do pozyskiwania niezbędnych uprawnień.

Co trzeba zrobić, by zostać kierowcą tira?

Do prowadzenie samochodów ciężarowych o masie całkowitej 3,5–7 t konieczne jest prawo jazdy kategorii C1, przy cięższych samochodach – kategorii C. Kategoria E umożliwia kierowanie pojazdem z przyczepą. W celu uzyskania tych uprawnień należy spełnić kilka warunków:

mieć 18 lat i odbyć kurs kwalifikacji wstępnych lub mieć 21 lat,

dysponować prawem jazdy kategorii B,

posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych i fizycznych do prowadzenia pojazdów,

uzyskać pozytywny wynik egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla wybranej kategorii.

Prawo jazdy na tira – jak wygląda kurs?

Kurs prawa jazdy na samochody ciężarowe składa się z 20 h zajęć w formie wykładów oraz 20 (w przypadku kategorii C1 i C1+E), 25 (kategoria C+E) lub 30 (kategoria C) godzin zajęć praktycznych. Po ukończeniu kursu na kategorię C+E konieczne jest odbycie kursu kwalifikacji wstępnych, który trwa 280 h. Osoby mające ponad 21 lat mogą przystąpić do tańszego i krótszego kursu kwalifikacji przyspieszonych.

Ile kosztują uprawnienia do jazdy tirem?

Całkowity koszt zdobycia uprawnień do prowadzenia tirów waha się w zależności od regionu kraju, dostępnych promocji, czy też liczby powtarzanych egzaminów. Kurs prawa jazdy kategorii C to koszt około 2000–2500 zł. Do prowadzenia pojazdu z przyczepą należy zrobić oddzielny kurs, w podobnej cenie. Badania lekarskie i psychologiczne to kolejne 200–500 zł. Kurs kwalifikacji kosztuje ok. 5000 zł dla osób poniżej 21. roku życia oraz ok. 3000 zł dla pozostałych. Wszystko to daje sumę ok. 10 000 zł.

Ile zarabia kierowca tira?

Zarobki kierowcy TIR-a różnią się w zależności od rodzaju firmy, częstotliwości kursów, przyznanych dodatków i kwot odjętych na poczet mandatów lub uszkodzeń pojazdu z winy kierowcy. Według danych GUS-u przeciętne zarobki brutto kierowcy tira w sektorze publicznym to 3620 zł, zaś w sektorze prywatnym – 2555 zł. Podobnie kwoty można zaobserwować w ankietach internetowych przeprowadzanych wśród kierowców. Średnie wynagrodzenie całkowite (brutto) wynosi 2875 zł. Warto też wskazać na często przyznawane przez pracodawców benefity, wśród których dominują telefony komórkowe, ubezpieczenia na życie, a nawet samochody służbowe. Podmioty pracujące w transporcie międzynarodowym oferują znacznie wyższe stawki (zależne od przejechanych kilometrów) sięgające 10000 zł miesięcznie.

