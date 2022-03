W "Hotelu Paradise" gra robi się coraz bardziej zawzięta, a dawne sojusze powoli tracą na sile. Ku zaskoczeniu wszystkich, największą rozgrywającą show okazała się Eliza, która niedługo po otrzymaniu immunitetu dostała od losu kolejną szansę, by nieźle namieszać w rajskim hotelu. Wraz ze swoim partnerem Jay'em, ciemnowłosa piękność wytypowała trzech graczy, którzy następnie zostali postawieni pod surową ocenę pozostałych uczestników. Niestety, ku rozgoryczeniu widzów, to właśnie Marika otrzymała od mieszkańców "Hotelu Paradise" najwięcej głosów i to ona musiała pożegnać się z dalszą walką o uczucia, sławę i wielkie pieniądze.

"Hotel Paradise 5": Marika odpadła z programu

Marika była zdecydowanie jedną z najbarwniejszych postaci 5. edycji programu "Hotel Paradise". Miłośniczka tańca, piercingu i tatuaży szybko zyskała grono wiernych fanów, którzy byli oczarowani jej gorącym temperamentem i ciętym językiem. Niestety, to właśnie niewybredne komentarze Mariki na temat Elizy i nazywanie partnerki Jay'a "żmiją" oraz "mendą" sprawiły, że to właśnie ona, wraz z Klaudią i Karoliną zostały wytypowane do konkurencji eliminacyjnej. Za odejściem Karoliny byli Kuba i Victoria, Klaudię wybrali Michał i Kasper, jednak najwięcej głosów zebrała Marika. To właśnie za sprawą Sevaga, Elizy i Jay'a charyzmatyczna blondynka musiała pożegnać się z "Hotelem Paradise".

- Tak naprawdę nie chciałem nikogo wywalić, ale jesteś jedyną osobą z tych trzech, której naprawdę nie ufam - przyznał Jay przypieczętowując los Mariki. - Trudno mi zrozumieć, jak mówisz coś, czy to jest prawda, czy nie. Dlatego wybieram ciebie - dodał.

- Szkoda, że wszystkim k**** co mówiłam, mówiłam prawdę - przyznała rozgoryczona Marika, zalewając się łzami.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay tłumaczy swoje zachowanie w show! Kasper również zabrał głos

- Od początku przyszłam do "Hotelu" z myślą, że mam plan nie mieć planu - zaczęła swoje pożegnalne przemówienie Marika. - Plan ma Pan, ja Panu nie przeszkadzam. I przez chwilę próbowałam mieć ten plan na siebie w hotelu i to było głupie, bo nie powinnam go mieć. Powinnam dawać sobie na spokój, dawać wasze przyjaźnie, nieprzyjaźnie, ale ważne jest to, że miałam tutaj w was taką swoją rodzinkę. [...] Mniej konspir, więcej zabawy - podsumowała.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Słowa Mariki poruszyły pozostałych graczy, a u niektórych z nich pojawiły się wyrzuty sumienia. Szczególnie ze swoją decyzją nie mógł poradzić sobie Sevag.

- Mery, chciałam cię przeprosić przede wszystkim, ale nie mogłem oddać głosu innej dziewczynie, bo wiesz... jestem sprawiedliwy i one nic mi nie zrobiły- zaczął Sevag tuż po ogłoszeniu wyników.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Marika nazwała ją "programową mendą". Jest odpowiedź Elizy

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Grzegorz wróci do programu? Odpowiedział!

Tuż po opuszczeniu przez Marikę "Hotelu Paradise" Sevag nie mógł wybaczyć sobie decyzji, jaką podjął podczas konkurencji eliminacyjnej.

- Bardzo jest mi źle z tym, czuję się fałszywy - wyznał przed kamerami Sevag. - Popełniłem błąd. Tyle emocji jest, jak stoisz tam i po prostu nie masz czasu żeby się zastanowić. Jakbym miał okazję to odwrócić, to bym to zrobił dodał.

Także widzowie "Hotelu Paradise" byli oszołomieni wynikiem rozgrywek.

"Hotel Paradise 5": widzowie oburzeni eliminacją Mariki z programu

Jeszcze w trakcie emisji odcinka, na uczestników rajskiego hotelu spadła fala nieprzychylnych komentarzy. Widzowie byli rozczarowani decyzją pozostałych graczy i podkreślali, że Marika czym prędzej powinna powrócić do programu.

Najlepsza dziewczyna odpadła, prawdziwa wesoła energiczna! Aż odechciewa się oglądać dalej 😢😢😢😢 Szkoda że nie Klaudia albo Karolina, bo ona mogła mieć dobrą parę z Kubą Będzie jej brakować Mam nadzieję że wróci i Jaya i Elizę wywali Marika opuszcza, ale pewno wróci 🔥 Mery jest jedną z tych osób które wrócą do Hotelu więc easy 😊 Myślicie, że prośby fanów się spełnią, a Marika jeszcze powróci do programu?

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay o zaburzeniach odżywiania. "Dziękuję za nie pokazywanie tego w telewizji"