Dorota Szelągowska szuka pracownika. Jakie oferuje wynagrodzenie? Podała kwotę 

Dorota Szelągowska właśnie zaczęła pracę na planie swojego najnowszego programu - "Totalne remonty Szelągowskiej" zobaczymy na antenie TVN już tej jesieni. Prezenterka przeprowadzać będzie w nim remonty... w ramach niespodzianki! Zobacz także : Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie w bikini: „Może i niekorzystnie, ale prawdziwie”. Internauci mają inne zdanie! Najnowsze promocje OBI to świetna okazja, aby bez obaw o zbyt duże koszty wprowadzić zmiany w swoim mieszkaniu. Dorota Szelągowska o swojej największej pasji W wywiadzie dla najnowszego numeru magazynu "Party" przyznała, że sama również uwielbia zmieniać swoje wnętrza. Robi to wyjątkowo często i wyjątkowo... kategorycznie! [...] jak tylko mam poczucie, że wszystkie możliwości zmian zostały wyczerpane, robię remont generalny albo się przeprowadzam. Mnie do szczęścia potrzeba dwóch rzeczy: zmian i projektowania. Jak często zatem gwiazda się przeprowadzała? Odpowiedź może Was zaskoczyć! Minimum 20. Wychodzi zatem raz na dwa lata! Do nowego mieszkania wprowadziłam się rok temu i wielu moich znajomych zaczęło robić zakłady, jak długo w nim wytrzymam. Niektórzy już stracili pieniądze, inni jeszcze się jakoś trzymają (śmiech). Na razie przeniosłam pokój córki do pokoju gościnnego. Okazuje się, że pasja do zmieniania wnętrz, którą zaszczepiły w Dorocie Szelągowskiej jej babcia oraz mama, Katarzyna Grochola, przechodzi powoli na kolejne pokolenie. Smykałkę do urządzania i wnętrzarskich zmian przejawiać zaczyna również córka Doroty, Wanda. Co ciekawe, na widok tej zmiany córka ogłosiła: „Mamo, czegoś mi tu brakuje” i poszła do mojego pokoju po dodatkowe dekoracje. Mówiąc krótko: też już urządza wnętrza, a ma dwa i pół roku! (śmiech) Ma...