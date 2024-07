Mimo wakacji obowiązki zawodowe wezwały Macieja Dowbora. Gwiazdor pokazał ujęcie z koleżankami ze stacji Polsat, narzekając jednocześnie na zobowiązania związane z pracą. Na tę relację natychmiast zareagowała Joanna Koroniewska. Co napisała żona Macieja Dowbora? Koniecznie zobaczcie!

Maciej Dowbor narzeka na obowiązki zawodowe. Jego żona komentuje

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska słyną z ogromnego dystansu do siebie samych i do swojego związku. Para często publikuje ironiczne wpisy czy rolki, które co rusz udowadniają fanom, że prezenter i aktorka tworzą idealnie dobry duet także pod względem poczucia humoru.

Tym razem nie jest inaczej - Maciej Dowbor opublikował wpis, w którym "narzeka" na swoją pracę, jednocześnie publikując ujęcie w towarzystwie ... dwóch pięknych blondynek: Marceliny Zawadzkiej i Ilony Krawczyńskiej. Tęskni za rodziną?

- Jakby ktoś pytał to bardzo tęsknie za dziećmi i żoną! Ale te makabrycznie ciężkie obowiązki zawodowe musiały mnie oderwać od tego co kocham najbardziej… życia rodzinnego i domowych obowiązków! ????‍♂️???? Życie niestety nigdy nas nie rozpieszcza!???????????????????? - napisał Maciej Dowbor.

Wpisu Macieja Dowbora nie pozostawiła bez komentarza Joanna Koroniewska - aktorka zapowiedziała oczywiście "odwet" na mężu!

- Dowbor - muszę mocno otrzeć łzy i się jakoś pozbierać ???? #jutrobedzierewanż - napisała Joanna Koroniewska.

Z kolei jedna z koleżanek Macieja Dowbora z Polsatu, Marcelina Zawadzka, podkreślała, że w towarzystwie Macieja Dowbora naprawdę bawi się świetnie.

- A mówiłeś, że się cieszysz, że nas widzisz… i że na tych pracach takie zawsze Dowborowe towarzystwo ???????????? - napisała Marcelina Zawadzka.

Wygląda na to, że Maciej Dowbor nie może narzekać na swoją pracę, a wręcz przeciwnie - daje mu ona wiele radości i satysfakcji. Przypomnijmy, że w czwartek, 3 sierpnia, odbyła się prezentacja jesiennej ramówki Polsatu, na której gwiazdy Polsatu zapowiadały jesienne propozycje stacji.

