Zarobki kierowcy autobusu mogą sięgać nawet 10 000 zł miesięcznie, ale zawód ten wymaga pełnej koncentracji, refleksu, odporności na stres, a także przyjaznego nastawienia do ludzi. Niezbędne jest jednak przede wszystkim uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem, o które można zacząć się ubiegać dopiero na 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat.

Kierowca autobusu – czego potrzeba, by zdobyć ten zawód?

Osoba, która chce zdobyć zawód kierowcy autobusu musi udać się na kurs prawa jazdy kategorii D. Składa się on z 20 h zajęć teoretycznych oraz 60 h praktyki. Po zdobyciu uprawnień do kierowania pojazdem trzeba przejść trwający 280 h kurs kwalifikacji wstępnych, podczas którego przyszły kierowca uczy się zachowań na drodze w ekstremalnych warunkach. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat. Niezbędne jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B, przeprowadzenie badań psychologicznych i fizycznych oraz pozytywne zdanie egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin ten składa się z rozbudowanej części teoretycznej oraz odbywającej się na placu manewrowym części praktycznej. Podczas części praktycznej należy wykazać się sprawnością w prowadzeniu autobusu w różnych kierunkach, a także umiejętnością parkowania.

Koszt uprawnień do prowadzenia autobusu

Kurs prawa jazdy kategorii D to, w zależności od regionu i dostępnych zniżek, koszt około 3000–3500 zł dla osób z prawem jazdy kategorii B oraz 2000–2500 zł dla posiadaczy prawa jazdy kategorii C. Do tego należy również doliczyć koszt badań lekarskich (50–200 zł), a także cenę kwalifikacji wstępnej, której jest zależna od wieku osoby zdającej oraz daty uzyskania prawa jazdy kategorii D, i waha się od 2000 do 5000 zł.

Kierowca autobusu – zarobki

Zarobki kierowcy autobusu w największym stopniu zależą od miejsca zatrudnienia. Najlepiej zarabiają kierowcy prywatnych firm, obsługujący międzynarodowe trasy (zarobki mogą sięgać nawet 10 000 zł miesięcznie), zaś najmniej kierowcy PKS-ów i autobusów miejskich. GUS klasyfikuje zarobki kierowców autobusów razem z zarobkami kierowców tirów, w związku z czym dane mogą nie być miarodajne.

Według urzędu, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym to 2555 zł, zaś w publicznym ponad 3600 zł. Dane opracowane na podstawie ankiet internetowych wykazują, że średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 2957 zł. Ankietowani wskazują również na przyznawane im gratisy, takie jak telefony komórkowe, ubezpieczenia na życie, a także bilety i karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

