Konkurs Miss Universe to obok konkursu Miss World jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów piękności. W tym roku nasz kraj podczas tego wyjątkowego wydarzenia reprezentuje Kasandra Zawal, która na początku lipca br. została Miss Polski 2024. Co wiadomo o naszej pięknej reprezentantce? Mamy dla Was garść wyjątkowych informacji na temat Kasandry Zawal, które zdradziła w naszym wywiadzie!

Kim jest Kasandra Zawal? To ona powalczy o tytuł Miss Universe 2024

Kasandra Zawal, czyli Miss Polski 2024 ma 29 lat i pochodzi z Wielkopolski. Urodziła się we Wrześni, niewielkim miasteczku pod Poznaniem. W wieku dwóch lat razem z rodziną przeprowadziła się do małej wioski pod Wrześnią. Do Warszawy przyjechała na studia i mieszka w stolicy naszego kraju już od 10 lat. Ukończyła filologię polską ze specjalizacją medialną oraz dziennikarstwo ze specjalizacją telewizyjną. Tutaj też rozwinęła swoją karierę zawodową. Nie ukrywa jednak, że w wolny weekend chętnie ucieka na łono natury.

Bardzo lubię Warszawę, (...) aczkolwiek ta ucieczka, nawet taki piknik nad Wisłą, to są dla mnie takie momenty ukojenia, kiedy ładuję swoje baterie. Myślę, że ta wiejskość, sielskość we mnie została i z tego nie wyrosnę. - powiedziała w naszym wywiadzie Kasandra

Kasandra Zawal w lipcu br. została wybrana nową Miss Polski. Ten tytuł uprawnił ją do reprezentowania naszego kraju podczas jednego z najbardziej prestiżowych konkursów piękności na świecie, czyli Miss Universe. Już lada moment dowiemy się, jaki wynik osiągnie nasza reprezentantka na arenie międzynarodowej! A ciekawostki z życia pięknej Kasandry Zawal znajdziecie poniżej.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Miss Universe 2024. Kasandra Zawal - kariera

Czym na co dzień zajmuje się Kasandra Zawal? Z dumą informujemy, że Miss Polski 2024 pracuje jako dziennikarka w naszym wydawnictwie!

Jestem redaktorką, pracuję w trybie hybrydowym, czyli częściowo z mieszkania, częściowo z biura. (...) Pracuję w dziale reklamowym, biznesowym. Piszę artykuły, czasem zdarzy się, że przeprowadzę jakieś wywiady. (...) Najbliższa jest mi zdecydowanie ta tematyka społeczna. Piszę najczęściej o lifestylu, o tematyce beauty, o świecie fashion. - powiedziała nam Kasandra

Zapytaliśmy Kasandrę, czy to właśnie z dziennikarstwem wiąże swoją przyszłość. Odpowiedziała bez wahania:

Myślę, że tak. Ja lubię występować przed kamerą. Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię pracować głosem, więc tutaj dziennikarstwo to jest bardzo szerokie pojęcie w tych czasach. Można być redaktorką SEO - ja zaczynałam swoje doświadczenie dziennikarskie od tego właśnie. Później pracowałam w redakcji przez jakiś czas, teraz pracuję w redakcji biznesowej, więc myślę, że jeszcze jest szerokie spektrum różnych odłamów dziennikarstwa do odkrycia przede mną.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Miss Universe 2024. Kasandra Zawal o swoim dzieciństwie

Kasandra Zawal nie ukrywa, że jest prawdziwą szczęściarą, bo jej dzieciństwo było naprawdę wymarzone - beztroskie i pełne wsparcia i miłości ze strony najbliższych. Miss Polski 2024 przyznaje wprost, że ma cudowne wspomnienia z tego okresu.

Moje dzieciństwo było bardzo sielskie. Ja jestem tą szczęściarą, rocznik 95, wychowałam się bez komputera, bez telefonów komórkowych, więc rzeczywiście spędzałam dużo czasu z moimi rówieśnikami na podwórku. Mam cudowne wspomnienia z tego okresu. Mam trzy lata starszego brata, z którym tak naprawdę dojrzewałam, bawiliśmy się w szukanego, ganianego, bawiliśmy się klockami lego. Mam takie naprawdę myślę, że wymarzone dzieciństwo, które bardzo mocno mnie ukształtowało. - mówi Kasandra Zawal

Kasandra nie ukrywa, że wiele zawdzięcza też swoim rodzicom.

Moja mama miała też ogromny wpływ na to, kim jestem dziś. To ona czytała mi poezje, książki przed snem, do momentu, w którym sama się nie nauczyłam czytać. (...) Bardzo mile wspominam swoje dzieciństwo, zdecydowanie. Mam mega wspierających rodziców.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Miss Universe 2024. Jakie hobby ma Kasandra Zawal?

Kasandra Zawal to kobieta wielu talentów. Jest nie tylko świetną redaktorką, która pracuje w naszym wydawnictwie, ale ma też ogromne zdolności artystyczne. Miss Polski 2024 świetnie śpiewa i ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów na różnych festiwalach muzycznych. Oprócz tego kocha również teatr i sama występowała na deskach teatrów amatorskich.

W momencie, gdy powiedziałam mojej mamie, że bardzo chciałabym śpiewać, moja mama zaprowadziła mnie do studia piosenki w moim rodzinnym mieście i tam śpiewałam. (...) Ja śpiewałam w dzieciństwie, we wczesnej młodości, uczyłam się śpiewu również w Poznaniu przez jakiś czas, we Wrześni w moim rodzinnym mieście. Jeździłam na różnego rodzaju festiwale muzyczne z sukcesami, ale także teatralne. Grywałam w teatrach amatorskich, niezależnych. To są moje dwie jedne z największych pasji obok pisania. - powiedziała nam Miss Polski 2024

Oprócz tego nasza reprezentantka na Miss Universe 2024 kocha również aktywność fizyczną. W szczególności lubi jogę i - co więcej - myśli nawet o tym, aby ukończyć kurs instruktorski w Indiach.

Jestem aktywna fizycznie, choć wiele osób uważa, że joga to w ogóle żaden sport, ale są różne rodzaje jogi. Ja jogę praktykuję już od wielu, wielu lat. Zresztą myślę bardzo intensywnie o kursie instruktorskim w Indiach. W tym roku to się pewnie nie uda z oczywistych względów. Może już kiedy oddam koronę, wygospodaruję na to jakiś miesiąc, żeby do tych Indii polecieć.

Joga to jednak dopiero początek. Kasandra tak bardzo lubi spędzać aktywnie czas, że ma również mnóstwo innych zainteresowań w tym temacie.

Joga jest mi bardzo bliska, pilates, stretching wszelkiego rodzaju. Też takie zajęcia zorganizowane w klimacie takiego aerobiku. Czasem biegam, lubię jeździć na rowerze. Ogólnie lubię aktywnie spędzać czas. - dodaje Kasandra

Pawel Wodzynski/East News,

Miss Universe 2024. Kasandra Zawal - partner

Podczas naszej rozmowy nie mogło zabraknąć tematu miłości! Czy zatem serce najpiękniejszej Polki jest zajęte? Jak się okazało, Kasandra Zawal nie chce zbyt dużo mówić o swoim życiu prywatnym, dlatego na to pytanie odpowiedziała dość tajemniczo, choć wymownie.

Ja obiecałam sobie, że nie będę jakoś szczególnie rozprawiać o moim życiu prywatnym publicznie, więc mogę tylko tak trochę enigmatycznie powiedzieć, że jestem bardzo spełniona w życiu prywatnym. - powiedziała Kasandra

Pawel Wodzynski/East News

Kasandra Zawal na Miss Universe 2024

Przypomnijmy, że konkurs Miss Universe 2024 odbędzie się już w najbliższy weekend - w nocy z soboty na niedzielę (16-17 listopada). To właśnie tam obok 126 innych kandydatek z całego świata zobaczymy też naszą reprezentantkę, Kasandrę Zawal. Transmisję z tego wydarzenia możecie śledzić na YouTube.

Kasandra dała nam się poznać nie tylko jako piękna, zarażająca swoim uśmiechem kobieta, ale też niezwykle inteligentna i utalentowana redaktorka. Trzymamy zatem mocno kciuki za naszą reprezentantkę na Miss Universe!

Całą naszą rozmowę z Kasandrą Zawal możecie obejrzeć poniżej!