Maryla Rodowicz już od lat jest jedną z popularniejszych polskich wokalistek, co pozwala jej wciąż królować na rodzimej scenie. Artystka niezmiennie jest zapraszana na różne wydarzenia, a ostatnio, na prośbę Roksany Węgiel wystąpiła w finale "Tańca z gwiazdami". Ku zdumieniu wszystkich, nie zaśpiewała jednak całej piosenki, a zaledwie fragment. Ile więc na tym zarobiła?

Na jaw wyszła prawda o wynagrodzeniu Maryli Rodowicz za finał "Tańca z gwiazdami"!

Po wielu tygodniach ogromnych emocji, 14. edycja "Tańca z gwiazdami" dobiegła końca. W minioną niedzielę przekonaliśmy się, który duet okazał się najlepszym i chociaż to Roxie Węgiel i Michał Kassin zdawali się być niekwestionowanymi faworytami, Kryształową Kulę zgarnęli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke.

Występy obu par w ostatnim odcinku dostarczyły nam jednak wielu wrażeń. Duety zaprezentowały 3 choreografie - jedną z poprzednich odcinków, jedną wybraną przez jurorów i freestyle. Układy w tym ostatnim stylu, zarówno w przypadku Roxie, jak i Anity, poruszyły widzów do łez. Choreografia 19-latki miała jednak coś jeszcze, co przyprawiło wszystkich o ciarki.

Podczas tańca Kassina z Roksaną do piosenki "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz, na scenę wkroczyła ona sama, racząc wszystkich swoim wyjątkowym wokalem. Co ciekawe jednak, nie wykonała całego utworu, a zaledwie drugą połowę! Czy zatem otrzymała za swój występ wynagrodzenie?

Rodowicz miała okazję, by rozwiać wątpliwości w tym temacie. Jeden z internautów dość ostro odniósł się do jej udziału w finale "TzG", nie tylko mając zastrzeżenia co do jej talentu, ale i zarzucając jej, że nie zgodziłaby się na występ, gdyby nie wynagrodzenie.

Żeby ona jeszcze potrafiła dobrze śpiewać i mieć skalę w tym śpiewaniu. (...) Poza tym to chyba nie za darmo i nie płaci za to Roksana. Inaczej by Pani palcem nie kiwnęła, Pani Marylo

Wówczas Maryla Rodowicz postawiła sprawę jasno:

Muszę cię rozczarować, wystąpię za darmo

Warto wspomnieć, że artystka wystąpiła na zaproszenie Roksany Węgiel, dla której było to spełnieniem jednego z marzeń.

