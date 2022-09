Uczestniczka "Projekt Lady" jest w ciąży: "Mam 26 lat, mieszkanie, dobry zawód"

Patrycja Karczewska i Agata Szostek zgłosiły się do programu “Projekt Lady”, by zdobyć popularność. Obie zawsze marzyły o karierze w show-biznesie. Jak im poszło? Chyba dobrze, skoro już po pierwszym odcinku okrzyknieto je “królowymi show”. Jak show wpłynęło na ich życie? Wcześniej uważałam, że szkoła nie jest potrzebna, ale zmieniłam zdanie dzięki pani Rozenek . Wytłumaczyła nam, że edukacja jest w życiu najważniejsza - mówi Agata Szostek. Zamierza podejść do matury, a w przyszłości chce zdawać na studia aktorskie. Na razie, po zakończeniu zdjęć do " Projekt Lady" , wyjechała do pracy w Szwecji. Zbiera tam owoce. Codzienne imprezy odeszły na dalszy plan. Patrycja Karczewska też marzy o karierze. Chciałabym być znana. Kamery w ogóle mnie nie peszą - mówi magazynowi "Party". A jak zmienił ją program? Gdy wróciła do Krakowa natychmiast udała się do salonu kosmetycznego - tak brakowało jej różowych tipsów i doczepianych włosów. Jednak nie na długo… Szybko wróciłam do starego stylu, ale jeszcze szybciej z niego zrezygnowałam - mówi teraz. I też planuje dokończyć studia - na kierunku psychologia społeczna. Co jeszcze mówią dziewczyny? Kup koniecznie najnowszy numer magazynu “Party”!