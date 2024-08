Już od wielu lat Alicja Majewska jest obecna na polskiej scenie muzycznej. To jedna z najbardziej cenionych artystek w naszym kraju. Gwiazda nie tylko zachwyca talentem, ale również wyglądem. W dodatku przez całą karierę udaje jej się unikać skandali, co nie jest tak oczywiste w show-biznesie. Jednak wokół Majewskiej od dawna krąży pewna plotka. Fani podejrzewają, że z Włodzimierzem Korczem łączy ją coś więcej niż praca.

Plotki o romansie Alicji Majewskiej wracają co jakiś czas. Doniesienia wzbudzają dużą sensację, ponieważ Włodzimierz Korcz od pół wieku jest związany z Elżbietą Starostecką. Jednak para bardzo rzadko pokazuje się razem, co jeszcze bardziej podsyca spekulacje. Majewska i Korcz współpracują od lat i razem grają koncerty. Dlatego fani zaczęli podejrzewać, że gwiazdy mają wiele wspólnego.

Majewska sama przyznała, że ludzie wielokrotnie brali ją i Korcza za parę. Bywało tak nawet wtedy, gdy na koncertach pojawiała się prawdziwa żona artysty. Jednak plotki nie robią na niej większego wrażenia. Zdążyła się już do nich przyzwyczaić.

Także Korcz odniósł się do plotek na temat relacji z artystką. Gwiazdor również nie przejmuje się spekulacjami i do teorii fanów pochodzi z dużym dystansem. Jednak nie zawsze tak było. W przeszłości miewał dość.

Jak pracują razem, to musi być małżeństwo. (…) Było tak, że mnie irytowało, bywało, że siadaliśmy przed kamerą telewizyjną i tłumaczyliśmy: „Proszę państwa, my nie jesteśmy małżeństwem. Współpracujemy ze sobą od lat. W przyjaźni, w konfliktach, jak to w pracy. Ale małżeństwem nie jesteśmy”. Po czym kilka dni później przyjeżdżamy na występ do jakiegoś domu kultury i ktoś zaczyna od: „Żona jest w garderobie na piętrze…”. No to przestałem tłumaczyć. Ludzie i tak wiedzą lepiej

– opowiadał Korcz.