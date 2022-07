Radosław Majdan przedstawił swojego "szofera"! "Wreszcie doczekałem się swojego kierowcy"

Już za niespełna miesiąc Henio Majdan skończy dwa latka! Chłopiec często pojawia się w instagramowych relacjach swoich rodziców, Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana i jest prawdziwym ulubieńcem internautów. Tym razem wszystkich rozczuliło urocze nagranie, którym pochwalił się były piłkarz. Henio jest na nim przeszczęśliwy, bo razem z tatą... jeździ samochodem! Radosław Majdan bardzo chwalił synka za jego jazdę, a małemu Heniowi uśmiech nie znikał z twarzy. Zobaczcie sami! Zobacz także: Radosław Majdan z Małgorzatą Rozenek wynoszą prezenty po imprezie urodzinowej [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Radosław Majdan pochwalił się nagraniem z Heniem. Tak ojciec i syn spędzają wolny czas! Ostatnio w życiu byłego piłkarza sporo się działo. Wszystko za sprawą 50. urodzin Radosława Majdana, które były hucznie świętowane - i to kilkukrotnie! Małgorzata Rozenek zabrała swojego męża do Miami i zapewniła mu mnóstwo atrakcji. Nie brakowała wzruszeń, cudownych niespodzianek i pięknych, romantycznych chwil. Po wielu dniach hucznego świętowania, nadszedł jednak czas na odpoczynek, a po powrocie do Polski, Radosław Majdan wolne chwile spędza oczywiście ze swoim synkiem, Heniem. Tym razem panowie wybrali się na wspólną przejażdżkę samochodem. Mały Henio uwielbia siedzieć na kolanach Radosława Majdana i "prowadzić" auto - oczywiście pod czujnym okiem swojego taty! Nagranie z tego momentu pojawiło się na InstaStories Radosława Majdana. - To co synku, zabierasz tatusia na przejażdżkę? [...] Heniu jest moim kierowcą i uwielbia prowadzić samochód - zresztą, to widać po jego minie. To co synku, jedziemy - mówił na nagraniu Radosław Majdan. Zobacz także: Małgorzata Rozenek cała na biało w ultra krótkiej mini na pokazie. Tylko spójrzcie na te...