Andziaks, popularna influencerka, regularnie dzieli się z fanami codziennym życiem swojej rodziny. Tym razem zdecydowała się na wyjątkową atrakcję dla swojej córki – pierwszą podróż autobusem miejskim po Warszawie. Charlotte, która dotychczas podróżowała głównie samochodem, miała okazję poznać zupełnie nowy środek transportu.

Andziaks zaskakuje córkę przejażdżką autobusem po Warszawie

Andziaks zafundowała córce coś innego niż dotychczas. Zabrała ją na przejażdżkę autobusem miejskim i podzieliła się jej reakcją na jazdę komunikacją miejską. Pomysł spotkał się z ogromnym entuzjazmem dziewczynki, co widać na opublikowanych materiałach.

Podczas przejażdżki Charlotte z zachwytem obserwowała otoczenie. Andziaks nagrała, jak 5-latka z zaciekawieniem ogląda widok z okna, stojąc przy biletomacie.

Reakcja córki Andziaks na podróż autobusem

Według relacji Andziaks, dziewczynka była niezwykle podekscytowana możliwością podróżowania wśród innych osób, co było dla niej zupełnie nowym przeżyciem.

Influencerka podzieliła się nagraniami z wycieczki, pokazując, jak jej córka z uśmiechem na twarzy podziwia wnętrze autobusu i z ciekawością obserwuje zmieniający się krajobraz za oknem.

Zabrałam Charli na przejażdżkę autobusem - napisała Andziaks.

By niedługo dodać:

Wracamy do domu. Autobus bardzo się spodobał

Dla wielu osób codzienne podróże komunikacją miejską są rutyną, ale dla Charlotte Trochonowicz było to wyjątkowe przeżycie. Czy Andziaks zdecyduje się na kolejne takie wyprawy? Fani z niecierpliwością czekają na kolejne relacje z życia influencerki i jej rodziny.

Andziaks w ogniu krytyki

Aktualnie Andziaks jest jedną z popularniejszych influencerek w Polsce. Zasłynęła z relacjonowania swojego luksusowego życia w sieci. Chociaż obserwuje ją setki tysięcy fanek i docenia, jaką jest żoną oraz mamą, coraz więcej osób zwraca uwagę na konsumpcjonizm, jaki influencerka promuje w sieci. Niedawno głośno było o jej wakacjach w Dubaju. Andziaks kupiła tam prawie 100 kg ubrań a potem relacjonowała, jakie problemy przysporzyło jej to na lotnisku. To część kontentu, która zaczyna przeszkadzać internautom, którzy nie szczędzą gorzkich słów: "Z jednej strony niby ok. Ktoś ma pieniądze to sobie kupuje, jego hajsy. Ale z drugiej czy to już nie jest jakieś uzależnienie? Gdy Luka powiedział 'kupiłaś 100 kg ubrań' to tak pomyślałam że to chyba nie jest normalne nawet przy nadmiarze pieniędzy". Krytyka odnośnie promowania konsumpcjonizmu nie spada jedynie na Andziaks. Z komentarzami w tej kwestii mierzy się także Wersow.

