Sandra Kubicka zbliża się do rozwiązania ciąży. Już niedługo na świecie pojawi się jej synek, który zarówno przez nią, jak i Aleksandra Barona jest bardzo wyczekiwany. Teraz para stoi przed trudnym wyborem odnośnie porodu. Zobaczcie, co Kubicka uważa o porodzie naturalnym.

Sandra Kubicka ma duży dylemat związany z porodem

Sandra Kubicka i Alek Baron przygotowują się do najważniejszej roli - rodzica. Przed nimi stoi masa decyzji do podjęcia - od tych uznawanych za proste, po bardziej skomplikowane i angażujące. Ostatnio Kubicka wybrała już wózek dla swojego dziecka, a teraz czas na podjęcie decyzji w sprawie porodu.

Sandra Kubicka dzieli się z fanami swoimi odczuciami odnośnie ciąży i często opowiada o swoim błogosławionym stanie. Teraz Kubicka poruszyła kontrowersyjny temat, jakim jest rodzaj poród. Okazuje się, że na ten moment Kubicka jest zmuszona do porodu poprzez cesarskie cięcie, a jest to spowodowane łożyskiem przodującym, ale również problemami z miednicą. Sandra wspomina, że może się to zmienić, więc woli rozważyć również poród naturalny:

Obecnie nie kwalifikuję się w ogóle do naturalnego porodu przez łożysko przodujące, ale jeżeli magicznie się podniesie to wtedy mogę próbować. Natomiast w głowie zaczynam mieć sporo wątpliwości... - przyznała Sandra Kubicka.

Wątpliwości Sandry są związane z ewentualnym "rozerwaniem" podczas porodu naturalnego. Dlatego też Kubicka podzieliła się z internautkami swoimi przemyśleniami:

Ja mogę policzyć na jednej ręce, ile koleżanek, które magicznie się nie rozerwały i nie trzeba było ich rozcinać, a reszta... wszystkie pękły(...) i to jest to, czego boje się najbardziej(...) to że pęknę(...) coś mi głowa zaczyna świrować

Na odpowiedź internautek nie trzeba było długo czekać, bo od razu ruszyły do pisania wiadomości do Sandry w temacie porodu naturalnego:

Pojawiły się wiadomości, które mnie przeraziły(...) ja nie jestem z tych co mówią musisz cierpieć, niania ble(...) po to jest wybór, aby móc wybrać(...) padały wiadomości, że tylko naturalnie i tylko bez znieczulenia(...) na razie to ja jestem cesarka i koniec, póki się coś magicznego nie stanie(...) nikt nie mówi o tym, że po naturalnym nie trzymasz moczu - mówi Kubicka.

