Dobór obuwia narciarskiego jest niezmiernie ważny, ponieważ znacznie wpływa na kontrolę nart w czasie jazdy. Przymierzając buty, należy przyjąć pozycję narciarską, by sprawdzić, czy pięta nie odrywa się od wkładki – jeśli tak, model jest za duży i trzeba go zmienić na mniejszy.

Flex w butach narciarskich to wskaźnik określający sztywność przedniej części skorupy. Im jest większy, tym lepszą się ma kontrolę nad nartami podczas jazdy. Jednocześnie wysoki wskaźnik zmniejsza zakres ruchu w stawie skokowym. Flex w obuwiu narciarskim powinno się dobierać pod kątem swojej wagi. Im więcej kilogramów na wadze, tym większy flex powinniśmy mieć w nutach.

Dlaczego prawidłowe dobranie butów narciarskich jest ważne?

Dobrze dobrane buty narciarskie pozwalają uniknąć niechcianych kontuzji, obtarć stóp i palców. Za małe lub za duże obuwie uniemożliwia skuteczną naukę jazdy na nartach oraz powoduje dyskomfort. W przypadku dzieci, wybranie odpowiedniego rozmiaru buta jest szczególnie ważne. Ich nogi ciągle rosną, więc wybór obuwia jest utrudniony. But narciarski dla dziecka może mieć maksymalnie jeden centymetr luzu. Obuwie, które jest za małe lub zbyt duże może zaburzać prawidłowy rozwój nóg, a w niekiedy całej postawy.

Najczęściej popełniane błędy podczas wyboru obuwia narciarskiego

Podczas zakupów najczęściej towarzyszy nam pośpiech, który jest złym doradcą. Zanim zdecydujemy się na daną parę butów narciarskich, warto chwile pochodzić w nich po sklepie. Sprawdzić, czy pasują do nogi i czy nic w nich nie uwiera. Ponadto dobrze jest:

Porównać ze sobą kilka modeli z danej półki cenowej niekiedy tańsze marki oferują jakość zbliżoną do butów za kilkaset złotych.

Mierzyć obuwie w skarpetach narciarskich - innym, dosyć często popełnianym, błędem jest mierzenie obuwia narciarskiego w zwykłych skarpetkach. Obuwie do nart może być przymierzane jedynie w skarpetach narciarskich. Różnią one się od tych zwykłych przede wszystkim grubością.

Dopasować but do stopy - niektórzy, kupując buty do nart, wybierają za duże modele. To błąd. But musi mieć długość dopasowaną do stopy. Jazda w za dużym obuwiu jest nie tylko niewygodna, ale i niebezpieczna.

Warto pamiętać, że mocniejsze spięcie klamry nie jest dobrym rozwiązaniem gdy mamy za duży but. Choć w pewnym stopniu neutralizuje to problem, to jednak także utrudnia krążenie (w ekstremalnych przypadkach może przyczynić się do odmrożenia stopy).

Jak prawidłowo przymierzać buty narciarskie?

Będąc w sklepie z obuwiem narciarskim, kupno butów powinniśmy rozpocząć od rozmowy ze sprzedawcą. Pomoże on wybrać modele dopasowane do naszego stylu jazdy i upodobań. Następnie należy dokładnie zmierzyć stopę przy pomocy specjalnej miarki. Wtedy dopiero można poprosić sprzedawcę o podanie modelu o konkretnym rozmiarze.

Mając but narciarski na stopie, trzeba zapiąć klamry i spróbować pochodzić kilka minut w nich po sklepie. Możemy wtedy wyczuć ewentualne uciskanie lub obcieranie. Bardzo ważne jest również przetestowanie pozycji narciarskiej i ugięcia nóg w kolanach. W czasie uginania, pięty nie powinny odchodzić od wkładki. But musi dobrze opinać stopę, ale nie uciskać jej w żadnym miejscu. Dodatkowo nie może mieć zbyt dużego luzu, ponieważ będzie powodował utrudnienia w podczas jazdy na nartach.

