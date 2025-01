Agnieszka Woźniak-Starak to dziennikarka telewizyjna i prezenterka, którą widzowie z pewnością kojarzą z "Dzień dobry TVN" czy "Mam Talent". 46-latka jest nie tylko wybitną dziennikarką, ale również świetnie zna się na modzie, co udowadnia na każdym kroku. Ostatnio prezenterka została przyłapana na ulicach Warszawy, a my nie mogliśmy oderwać wzroku od jej butów i płaszcza. To totalny hit tego sezonu!

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się w bamboszach na manicure

Agnieszka Woźniak-Starak jest nie tylko utalentowaną dziennikarką, ale również świetnie zna się na modzie. 46-latka prowadziła "Dzień dobry TVN" i od 15. edycji jest współprowadzącą "Mam talent". Widzowie cenią ją za jej profesjonalizm i świetną prezencję. Prezenterka ma również świetne wyczucie stylu i nie boi się modowym eksperymentów. Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak przeszła spektakularną metamorfozę i pokazała się w krótkich ciemnych włosach na okładce magazynu "Elle", co mocno zaskoczyło jej fanów. Jak się jednak okazało, przemiana była jedynie elementem modowej sesji zdjęciowej.

Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy. Prezenterka postanowiła odświeżyć swój manicure i wybrała się do pobliskiego sklepu. Jak zawsze nie zawiodła swoją stylizacją. Ciężko oderwać wzrok od jej butów i modnego płaszcza. Tylko spójrzcie, jak prezentowała się dziennikarka. Podoba Wam się jej look?

