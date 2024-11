Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali, że taniec to jedna z ich ulubionych form spędzania czasu wolnego. Para opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać ich wspólne taneczne kroki. Jeden szczegół nie przeszedł bez echa!

Cichopek i Kurzajewski pokazali jak tańczą. Fani zwrócili uwagę na jedno

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od początku budził wiele emocji. Piękna aktorka przez lata związana była bowiem z tancerzem Marcinem Hakielem, z którym doczekała się dwójki dzieci Adasia i Helenki, jednak po latach spędzonych razem małżonkowie zdecydowali się na rozstanie. Cichopek odnalazła szczęście u boku kolegi z pracy Macieja Kurzajewskiego, natomiast jej ex związał się z dużą młodszą Dominiką, z którą aktualnie spodziewa się dziecka.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski początkowo ukrywali, że coś do siebie czują, jednak z czasem coraz śmielej zaczęli wrzucać wspólne kadry do sieci, a dziś wcale się z tym nie kryją. Zakochani niespodziewanie pochwalili się w mediach społecznościowych intymnym nagraniem, wykonując precyzyjnie zaplanowany układ taneczny, pełen zmysłowych ruchów i emocji. Kulminacyjnym momentem choreografii był namiętny pocałunek, który zaskoczył widzów. Fani nie mogli przejść obojętnie i posypała się lawina komentarzy.

Mega z was para, świetnie się razem uzupełniacie

Jesteście naprawdę dla siebie stworzeni, niech żyje miłość

Szczęście aż tryska! Zawsze Wam kibicowałam!

Ale słodziaki, jak miło na państwo patrzeć i podziwiać jak bardzo do siebie pasujecie - zachwycają się fani.

Nagranie szybko stało się hitem w mediach społecznościowych, zdobywając tysiące polubień i komentarzy. Jednak oprócz słów zachwytu pojawiły się również kąśliwe komentarze, a jeden niezręczny szczegół nie przeszedł bez echa! O co chodzi? A o to, że Kasia Cichopek przed laty brała udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie poznała swojego byłego ukochanego Marcina Hakiela i przez lata mogła trenować pod jego czujnym okiem. Kilku internautów pod wspólnym filmikiem Kasi i Macieja postanowiło do tego nawiązać.

Widać szkołę Hakiela

Prawie jak z Hakielem

Hmm....Hakiel w tańcu był tylko jeden - zauważyli internauci.

Para nie zareagowała na "kąśliwe" zaczepki internautów. Jakiś czas temu, Kasia Cichopek w rozmowie z "Vivą", przyznała, że po tym jak jej związek z Maciejem wyszedł na światło dzienne, było jej ciężko i w tym momencie bardzo pomogli jej bliscy.

Podstawą mojej egzystencji jest wsparcie bliskich. Po prostu nie zostałam z tym wszystkim sama. Rodzice, brat, jego rodzina zawsze są przy mnie. Na każdym kroku czułam i czuję miłość moich dzieci. Maciek idzie ze mną ramię w ramię, trzyma mnie za rękę i pomaga w każdej sytuacji - powiedziała.

Myślicie, że takie komentarze o jej byłym są na miejscu?

