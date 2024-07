Buty do fitnessu powinny dobrze amortyzować stopę. Bardzo dobrym wyborem jest obuwie sznurowane z wyprofilowanymi gumowymi elementami na podeszwie, która powinna być cieńsza niż w butach do biegania. Warto zwrócić również uwagę na materiał, z jakiego zostały wykonane buty i ich wagę.

Reklama

Idealne buty do fitness są elastyczne, dobrze dopasowują się do stopy, nie ograniczają ruchu stopy na różnych płaszczyznach. Marka i wygląd buta to sprawa drugorzędna.

Na co zwrócić uwagę, kupując buty do fitnessu

Buty sportowe powinny być lekkie i zapewniać dobrą amortyzację. Kupując obuwie do fitnessu, warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

1. Materiał

Zobacz także

Buty do fitness powinny być przewiewne. Najlepsze jest obuwie wykonane ze skóry naturalnej. Świetnym wyborem są buty wykonane ze skóry i membran wypuszczających wilgoć. Materiał syntetyczny nie zapewni stopie wentylacji. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do butów materiałowych, najlepiej, żeby miały oddychającą cholewkę. Siateczka zapewni stopie dostęp do powietrza.

2. Podeszwa

Podeszwa powinna mieć minimum dwa centymetry. Najlepiej, jeśli buty do fitnessu mają wbudowaną w podeszwę poduszkę żelową lub powietrzną. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko urazów, zwłaszcza przy ćwiczeniach na twardym podłożu. Należy zwrócić uwagę na przyczepność obuwia, zwłaszcza, jeśli ćwiczenia odbywają się na śliskiej powierzchni. Dobrze sprawdzi się obuwie z gumowymi elementami na podeszwie.

3. Cholewka

Buty powinny ściśle przylegać do stopy. Dodatkowym atutem obuwia jest wysoka cholewka. Złe wyprofilowanie butów może skutkować bólem kręgosłupa, problemami ze stawami i ogólnym dyskomfortem.

4. Sznurowadła

Buty sznurowane utrzymują piętę w stałej pozycji, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zwichnięcia kostki lub urazu kolan.

Modne buty do fitness

Wygląd butów nie ma wpływu na funkcjonalność. Nowoczesny design może jednak zwiększać motywację do treningu. Na dobrze wykończonych butach nie widać pozostałości kleju. Damskie buty do fitness kuszą różnymi kolorami i wzorami. Możemy eksperymentować także z kolorami sznurówek – dzięki nim buty nabiorą nowego wyglądu niewielkim kosztem. Niektóre firmy umożliwiają stworzenie własnego projektu obuwia. Jest to rozwiązanie dość kosztowne – cena za takie buty to nawet 600 złotych. Coraz częściej producenci zachęcają do zakupu rzekomymi dodatkowymi atutami reklamowanego obuwia, np. wpływem na poprawę wyglądu ud i pośladków. Takie zapewnienia należy jednak traktować jedynie jako chwyt marketingowy. Niektóre firmy zostały nawet za to ukarane przez sąd – musiały m.in. wypłacić odszkodowania za wprowadzanie klientów w błąd.

Cena butów do fitnessu

Cena butów zależy przede wszystkim od marki. Za obuwie sportowe zapłacimy od 20 do nawet 600 złotych.