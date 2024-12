Katarzyna Cichopek uchodzi za jedną z najbardziej stylowych gwiazd i jest inspiracją dla swoich fanek, które zachwycają się jej kolejnymi zestawami. Po tym, jak aktorka zniknęła z "Pytania na śniadanie" przez jakiś czas jej obserwatorki nie miały okazji, aby na bieżąco śledzić kolejne stylizacje Katarzyny Cichopek, ale od niedawna to się zmieniło. Obecnie gwiazda serialu "M jak miłość" i jej partner Maciej Kurzajewski prowadzą wspólnie "Halo tu Polsat" i wygląda na to, że doskonale odnaleźli się w medialnym imperium Zygmunta Solorza. Widzowie Polsatu od razu pokochali tę parę, która tworzy zgrany duet zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Ostatnio Katarzyna Cichopek została przyłapana przez paparazzi. W takiej sytuacji jej fani jeszcze nie widzieli aktorki...

Katarzyna Cichopek przemyka na zakupy. Jej mina zwraca uwagę

Katarzyna Cichopek to łakomy kąsek dla paparazzi, a fani aktorki nie ukrywają, że lubią oglądać jej zdjęcia zrobione przez fotoreporterów, bo wtedy można zobaczyć, jak gwiazdy wyglądają na co dzień bez perfekcyjnego makijażu, instagramowych filtrów i zestawów wybranych przez stylistki. Czasem zdarza się też, że gwiazdy nie mają na sobie grama makijażu i zostają przyłapane podczas codziennych czynności. Tak było tym razem! Prowadząca "Halo tu Polsat" wieczorem musiała załatwić kilka spraw i zanim dotarła do domu zatrzymała się na szybkie zakupy w aptece, a jak wiadomo, sezon na przeziębienia w pełni.

Katarzyna Cichopek nawet podczas codziennego wyjścia do sklepu nie zapomina o stylowym zestawie. W tym przypadku zdecydowała się na komfortowy, ale bardzo modny i efektowny zestaw. Długi, szary płaszcz to strzał w dziesiątkę, a do tego czarne buty na wysokim słupku i szalik w tym samym kolorze sprawiły, że całość prezentowała się bardzo elegancko, a jednocześnie prosto i efektownie. Minimalizm nawet w jesiennym wydaniu zawsze się sprawdza!