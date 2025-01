Andrzej Stękała należy do grona najpopularniejszych polskich skoczków narciarskich. Teraz zrobiło się o nim jeszcze głośniej, a wszystko za sprawą poruszającego wpisu, w którym sportowiec dokonał coming outu i poinformował o ogromnej stracie. Andrzej Stękała po raz pierwszy publicznie przyznał, że jest gejem, a jego ukochany niedawno zmarł... Fani od razu zareagowali na pełen emocji wpis skoczka i ruszyli ze wsparciem.

Tuż po rozpoczęciu Nowego Roku Andrzej Stękała, uwielbiany przez fanów polski skoczek narciarski, ujawnił, że od wielu lat ukrywał przed światem swoją orientację seksualną. Dopiero teraz sportowiec w pełnym emocji wpisie poinformował, że jest gejem i dość długo tworzył szczęśliwy związek z partnerem. Andrzej Stękała dokonał coming outu i wyznał, że jego ukochany niedawno zmarł. Skoczek narciarski po raz pierwszy opowiedział o tym, co przeżywał w ostatnich latach i miesiącach.

Przez lata żyłem w ukryciu, z lękiem, że to, kim jestem, może przekreślić wszystko, na co tak ciężko pracowałem. Dziś jednak nie chcę już uciekać

(...) Kochaliśmy się w ciszy, ukrywając naszą miłość przed światem, by chronić to, co dla nas najważniejsze. W listopadzie ubiegłego roku straciłem go. Nie potrafię opisać bólu, który mnie ogarnął. Świat, który budowaliśmy razem, rozpadł się na kawałki.

dodał.