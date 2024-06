Doda już od pewnego czasu ma swój własny program w jednej ze stacji radiowej. W każdą niedzielę fani Dody mogą się z nią połączyć i zadać nurtujące ich pytania. W tym odcinku tematem przewodnim był "odpoczynek" i "leniuchowanie". Nieoczekiwanie jednak Doda zaczęła mówić o Sylwii Grzeszczak. Zobaczcie sami!

Doda szczerze o Sylwii Grzeszczak

Doda jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek w Polsce. Nie dość, że ma niezwykły talent wokalny to jeszcze potrafi grać na fortepianie, jednak jak sama wspomniała w ostatnim odcinku "Dodaphone", nie było to jej ulubionym zajęciem. Zwróciła się do fanki, która zadzwoniła do radia, aby móc porozmawiać z Dodą:

Ja ciebie bardzo podziwiam, że ty lubisz grać na fortepianie, ponieważ i ja też musiałam – z naciskiem na 'musiałam' – skończyć szkołę muzyczną właśnie na fortepian. Ponieważ moja mama sobie wymyśliła, że to będzie takie super, jak ona będzie zasiadać na fotelu z herbatą, a jej córka będzie grała: najlepiej kolędy - wyznała Doda.

Fot. Przemysław Świderski/AKPA

Co ciekawe, nagle odniosła się do Sylwii Grzeszczak, która grę na fortepianie ma opanowaną do perfekcji. Doda wyznała, że niegdyś chciała, aby artystka napisała dla niej singiel:

(…) Może będziesz totalnie niezależną artystką, tak jak np. Sylwia Grzeszczak, która sama gra na fortepianie i naprawdę przepięknie komponuje te piosenki. Ma tak bardzo talent do wymyślania takich świetnych melodii. Kiedyś nawet poprosiłam ją, czy chciałam ją poprosić o to, żeby mi kiedyś napisała piosenkę

Doda doceniła również talent innych artystów:

Naprawdę uważam, że Beata Kozidrak, Sylwia Grzeszczak i Igor Herbut z Lemon mają bardzo ładne melodie, takie nietypowe. Super są te piosenki no i oczywiście moja 0 wyznała na koniec Doda.

fot. Podlewski/AKPA

Sylwia Grzeszczak, mimo zawirowań w życiu prywatnym, jest obecnie na wyżynach swojej kariery. Jej singiel "Motyle" został doceniony przez wszystkie radiostacje, a już kolejny "Och i Ach" ma szansę na powtórzenie sukcesu!

Zgadzacie się ze słowami Dody?

