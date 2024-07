Katarzyna Skrzynecka razem z mężem i córką pojawiła się na uroczystej premierze filmu "Deadpool & Wolverinine". Aktorka oczarowała swoim wyglądem w długiej, zwiewnej sukience w kwiaty, ale największą uwagę zwracają niebotycznie wysokie buty w odważnym, różowym kolorze. Tylko spójrzcie na ten look!

Reklama

Katarzyna Skrzynecka w letniej stylizacji na premierze filmu

Lato i wakacje w pełni, a to oznacza, że gwiazdy nie mają zbyt wielu okazji do spotkań na oficjalnych imprezach. Dziś wieczorem jednak celebryci mieli okazję do wyjścia ponieważ w jednym z warszawskich kin odbyła się uroczysta premiera filmu "Deadpool & Wolverinine". Na imprezie pojawiła się m.in. Katarzyna Skrzynecka, która na ściance pozowała z mężem i córką.

Tylko spójrzcie na zdjęcia całej rodzinki!

VIPHOTO/EAST NEWS

Katarzyna Skrzynecka zaprezentowała się na premierze w obłędnym letnim looku. Aktorka postawiła na długą, zwiewną kreację w kolorze morskim z fioletowymi kwiatami. Stylizację uzupełniły efektowne kolczyki, kopertowa torebka i różowe klapki na wysokich koturnach. Podoba się Wam look Katarzyny Skrzyneckiej?

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Jak widać, córka gwiazdy również postawiła na różowy kolor i pozowała u boku rodziców w różowej sukience. Marcin Łopucki z kolei zaprezentował biały total look.

Zobacz także

Reklama

Cała rodzinka wyglądała świetnie!

Artur Zawadzki/REPORTER/East News