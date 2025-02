Tomasz Jakubiak wrócił z kliniki z Izraela do Polski. W mediach społecznościowych relacjonuje, jaki jest jego aktualny stan zdrowia.

Dzisiaj pierwszy spacerek, tak jak powiedziałem: nie można się poddawać.

Fani są wzruszeni tym, co zobaczyli.

Jak się czuje Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak zdobył sympatię Polaków jako kucharz a także juror "MasterChefa Juniora". Kiedy kilka miesięcy temu okazało się, że przeszedł metamorfozę, internauci nie szczędzili mu komplementów. Nikt jednak nie zdawał sobie sprawy z tego, że za przemianą uwielbianego kucharza kryje się dramat. Tomasz Jakubiak początkowo wstydził się swojej choroby i bał się przyznać prawdę. W pewnym momencie zdecydował się już niczego nie ukrywać. Wyznał, że nowotwór, jaki zaatakował jego ciało jest "bardzo rzadki i trudny do wyleczenia". Nigdy się jednak nie poddał. W pewnym momencie zdecydował się na wyjazd do Izraela, by tam kontynuować leczenie. Tomasz Jakubiak wrócił do Polski i właśnie podzielił się nagraniem z jednego z pierwszych spacerów. Aktywność fizyczna ma mu pomóc w powrocie do sprawności:

Dzisiaj pierwszy spacerek, tak jak powiedziałem: nie można się poddawać. Nie jest lekko, nogi jeszcze są przyzwyczajone do łóżka szpitalnego, więc jestem na etapie odbudowywania mięśni. Nie jest lekko, bo to jest tka, że chwila spaceru i reszta na wózku. Na szczęście mam cudowną żonę i przyjaciół, którzy mi pomagają na tych spacerkach. Jakoś widzicie, próbuję i jakoś się poruszam. Ale nie jest lekko.

Do poruszającego nagrania dodał opis:

Każdy krok to walka, ale się nie poddaję. Pozdrawiam Was z pierwszego spacerku, kochane Głodomor

Fani wspierają Tomasza Jakubiaka w walce o zdrowie

Tomasz Jakubiak nie pierwszy raz przekonuje się, jakie wielkie wsparcie ma w internautach a także znajomych z branży. W sieci nie brakuje wzruszających słów:

Gdybyś potrzebował towarzystwa Tom, chętnie ruszę z Tobą na spacer. Krok po kroku, trzymam mocno kciuki - napisał Bartek Jędrzejak.

Nie poddawaj się ! Codziennie o tobie myślimy!

Każdy krok jest krokiem do przodu, to jest Twój maraton o życie. Masz całe mnóstwo kibiców dookoła, zdrówka

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak, znany polski kucharz i osobowość telewizyjna, zmaga się z rzadkim nowotworem. W rozmowie dla Dzień Dobry TVN, przytoczył rozmowę z lekarzem: "Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie". Początkowo nie ujawniał dokładnego rodzaju choroby, jednak później wyznał, że jest to rak jelita i dwunastnicy. Choroba została zdiagnozowana w zaawansowanym stadium, co skłoniło go do podjęcia leczenia za granicą. Przebywał w klinice Izraelu, gdzie poddał się nowoczesnym terapiom. Aktualnie Tomasz Jakubiak wrócił do Polski, gdzie w dalszym ciągu walczy o swoje zdrowie.

