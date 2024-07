Karambola ma kształt gwiazdy, a durian charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem. Kumkwaty przypominają miniaturowe pomarańcze, natomiast rambutany są spokrewnione z liczi. Persymonę można jeść samodzielnie na surowo lub dodać do deserów i sałatek.

Reklama

Owoce egzotyczne często pochodzą z krajów tropikalnych. Dzięki ciepłemu i wilgotnemu klimatowi mogą rosnąć nawet przez cały rok. Owoce tropikalne zawierają więcej właściwości odżywczych, niż rośliny krajowe.

Karambola ma kształt gwiazdy

Karambola jest podłużnym, żółto-zielonym owocem o pięciu wierzchołkach (przypominają żebra). Roślina pochodzi z Malezji, ale obecnie jest uprawiana również w Azji i Ameryce Południowej. Plastry karamboli mają kształt gwiazdy pięcioramiennej. Owoc przechowuje się w lodówce i należy jeść go na surowo, ze skórką albo bez. Świetnie pasuje też do sałatek, deserów, sosów i ciast. Im bardziej żółty odcień, tym słodszy smak rośliny. Karambola jest bogatym źródłem witaminy C i A oraz magnezu, żelaza i wapnia.

Durian charakteryzuje się bardzo nieprzyjemnym zapachem

Durian słynie z nieprzyjemnego zapachu, który wydziela. Odór przypomina woń padliny lub zgniłej cebuli. Durian pochodzi z Azji, jest okrągły i pokryty grubą, kolczastą skórką. Może osiągać wielkość 40 centymetrów i ważyć do 5 kilogramów. Niektóre jego odmiany są mniej wonne. Owoc smakiem przypomina maliny, orzechy, czosnek i śmietanę, jest słodki i mdły. Przed zjedzeniem należy przekroić duriana na pół i wyjąć miąższ, który ma konsystencję budyniu. Owoc łatwo się psuje i jest niedostępny w Polsce.

Zobacz także

Kumkwat, czyli miniaturowa pomarańcza

Kumkwat wyglądem przypomina kilkucentymetrową pomarańczę o okrągłym lub owalnym kształcie. Owoc ma bardzo cienką pomarańczową skórkę i miąższ w tym samym kolorze. W każdym kumkwacie znajdują się pestki. Rośliny świetnie smakują na surowo (jedzone w całości), ugotowane lub przerobione na sos lub marmoladę. Owoc ma kwaśny i cierpki posmak, a jego aromat przypomina zapach pomarańczy. Kumkwat jest dobrym źródłem witaminy C, błonnika, potasu oraz soli mineralnych. Można go przechowywać w lodówce do 3 tygodni.

Liczi – galaretka z lśniącą pestką w szorstkiej łupince

Liczi (litchi, chińska śliwka) ma biały, mięsisty miąższ, a wewnątrz sporą, brązową, lśniącą pestkę. Na zewnątrz pokryte jest szorstką pomarańczowo-brązową łupinką, którą można zdjąć palcami. W smaku owoc jest słodki, czasem lekko kwaskowy. Można go jeść na surowo, dodawać do sałatek owocowych i deserów. Ma dużo witaminy C.

Rambutan ma wielkość śliwki i włosy na skórce

Owoce rambutanu są spokrewnione z liczi, a uprawia się je w Azji, Australii i Afryce. Kształtem przypominają śliwkę pokrytą różową łupiną i włoskami. W środku owocu znajduje się gorzka pestka oraz słodko-kwaśny, jasny miąższ, który można jeść na surowo. Wystarczy przeciąć rambutan na pół, a zawartość wyjąć łyżeczką. Owoc zawiera cukier oraz witaminy B16 i C. 100 gramów miąższu rambutanu ma prawie 100 kalorii.

Persymona jest słodka i przypomina pomidora

Persymona, zwana kaki, jest pomarańczowym owocem o kształcie pomidora lub małej papryki. Zawiera witaminę A, C, błonnik oraz substancje przeciwutleniające. Owoc chroni przed nowotworami i obniża poziom cholesterolu we krwi. Kaki ma słodki i mdły posmak. Można jeść je samodzielnie na surowo (ze skórką), dodać do deserów i sałatek lub przetworzyć na marmoladę bądź sos. Persymonę należy przechowywać w lodówce przez maksymalnie tydzień.