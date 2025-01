Tomasz Jakubiak poinformował przed kilkoma miesiącami, że zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór. Podjął się niełatwego leczenia, które niestety wymaga ogromnych nakładów finansowych. Utworzył więc w sieci zbiórkę i wypuścił książkę z przepisami, z której cały dochód przeznacza na terapię. Na początku grudnia 2024 roku odbyła się również kolacja charytatywna gwiazd, w którą zaangażował się m.in. Mateusz Gessler. Właśnie przekazał nowe informacje ws. kolegi.

Tomasz Jakubiak, ceniony kucharz i juror programu "MasterChef", w ubiegłym roku usłyszał dramatyczną diagnozę – rzadki nowotwór, który dotyka jedynie 1% pacjentów onkologicznych. Informacja ta wstrząsnęła jego bliskimi, fanami oraz środowiskiem kulinarnym. Choroba postępowała na tyle szybko, że konieczne było podjęcie natychmiastowego leczenia.

Aby zwiększyć swoje szanse na wyleczenie, Tomasz Jakubiak zdecydował się na terapię w jednej z najlepszych klinik onkologicznych w Tel Awiwie. Leczenie wymagało jednak ogromnych nakładów finansowych, dlatego zorganizowano zbiórkę publiczną. Dzięki wsparciu fanów i ludzi dobrej woli udało się zgromadzić potrzebne środki, umożliwiając rozpoczęcie terapii. Ostatnio Tomasz Jakubiak znów zwrócił się do fanów na Instagramie, choć od kilku tygodni robi to znacznie rzadziej. Tym razem przekazał: