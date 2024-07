Zakochany mężczyzna będzie chciał spędzać z tobą więcej czasu. Gdy będziesz chora, przyniesie ci kubek gorącej herbaty, a na wspomnienie, że masz ochotę np. na sushi, zabierze cię do restauracji, tylko dlatego, żeby zrobić ci przyjemność.

Reklama

Analizując zachowanie mężczyzny warto zwracać uwagę na to co robi, a nie mówi. Bardziej wartościowe od słów „zawsze możesz na mnie liczyć” jest konkretne działanie np. zrobienie herbaty z miodem i okrycie kocem, gdy jesteś przeziębiona.

Jak rozpoznać zakochanego faceta?

Zakochany mężczyzna dba o to, żeby między wami był częsty kontakt. Mężczyzna, który coś czuje do kobiety, pomimo zapracowania, zadzwoni chociaż na minutę, aby zapytać jak minął dzień. Poza tym będzie wykazywał dużo inicjatywy i wyrażał chęć spotkania się.

Dojrzały zakochany mężczyzna a planowanie przyszłości

O miłości świadczy chęć planowania wspólnej przyszłości. Jeżeli mężczyzna rozmawia z tobą o mieszkaniu razem, to pewne, że traktuje waszą znajomość bardzo poważnie. Zakochany mężczyzna ceni twoje zdanie, dlatego zasięgnie rady – zarówno w drobnych kwestiach, jak dobór krawata, jak i w poważnych, jak zmiana pracy.

Zobacz także

Zakochany facet zrobi dla ciebie „wszystko”

Miłe gesty, jak np. przyniesienie ulubionych kwiatów, nie muszą od razu świadczyć o szaleńczej miłości, jednak są z pewnością sygnałem, że zależy mu na tobie. Facet, który się zakochał, będzie chciał ciągle zaskakiwać cię takimi niespodziankami. Zauroczony mężczyzna nadrobi drogi, aby kupić lody, które lubisz lub pojedzie 10 kilometrów za miasto, bo tam rośnie twój ulubiony wrzos.

Co czuje zakochany mężczyzna?

Zakochany facet bywa o dziewczynę trochę zazdrosny. Nie jest przy tym agresywny w stosunku do innych. Jest dumny, że jesteś przy nim i będzie chciał się tobą pochwalić. Swoją zazdrość okaże np. tym, że obejmie cię delikatnie w sytuacji, gdy w towarzystwie pojawia się atrakcyjny chłopak. Gestem pokazuje innym, że jest z tobą i chce, by inni to zauważyli. Poza tym, gdy jesteście razem na imprezie będzie szukał twojego towarzystwa, tańczył z tobą i rozmawiał. Szczególnie, gdy wychodzicie z jego znajomymi, których jeszcze dobrze nie znasz. Facet zrobi wszystko, abyś czuła się dobrze.

Gesty i zachowania zakochanego chłopaka

Zakochany mężczyzna chce być blisko swojej dziewczyny. Będzie cię dotykał przy każdej możliwej okazji. Muśnie dłonią, kiedy wchodzicie do restauracji, dotknie ramienia, gdy miniecie się w drzwiach na przyjęciu.

„Kocham cię” z ust faceta

Mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet, z reguły, mówią to co faktycznie myślą. Gdy mężczyzna oficjalnie wyznaje ci miłość, robiąc do tego rzeczy opisane powyżej, możesz być pewna, że jest w tobie zakochany.