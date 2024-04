Co z relacją Klaudii i Valentyna znanych z show TVP1? Nowy wpis rolniczki zdecydowanie daje do myślenia. Zobaczcie, co napisała o postawie mężczyzn! Czy te słowa okażą się prawdziwe też w kontekście jej związku?

Smutne wyznanie Klaudii z "Rolnika". Chodzi o Valentyna?

W Wielkanoc obejrzeliśmy wizytówki kolejnych rolniczek i rolników, o których serca powalczą kandydaci i kandydatki z całej Polski. Fani jednak równie chętnie, co nowe odcinki show, śledzą poczynania par z poprzednich odsłon "Rolnik szuka żony". A co słychać u Klaudii i Valentyna, prawdziwych ulubieńców z 9. edycji formatu TVP?

Charyzmatyczna i niezależna rolniczka Klaudia odnalazła swoje szczęście u boku Valentyna, a w ubiegłym roku para zaręczyła się. Wydawać by się mogło, że ich związek rozwija się jak najlepiej, jednak najnowsze InstaStories Klaudii może dawać do myślenia:

A niby życie to nie film. Też uważasz, że często ludzie (faceci) zaczynają coś doceniać dopiero, gdy to tracą? - zwróciła się do fanów Klaudia.

Na tym samym InstaStories Klaudia z "Rolnika" zasugerowała też fanom odpowiedź.

Niestety, oczywiście - napisała rolniczka nad okienkiem z pytaniami.

Czy te słowa Klaudii z "Rolnik szuka żony" są wymowne w kontekście jej relacji z Valentynem? Nie wiadomo, czy w ten sposób rolniczka chciała coś przekazać swoim fanom... My mamy oczywiście nadzieję, że u pary wszystko jest w porządku!

Nie tylko Klaudia w ostatnim czasie pokusiła się o sugestywne cytaty w mediach społecznościowych. Ostatnio Dorota z "Rolnika" publikowała wymowne wpisy, a fani wprost dopytywali o jej związek z Waldemarem. W ich wypadku na szczęście plotki o kryzysie zostały zażegnane. Oby było tak również u Klaudii i Valentyna!

