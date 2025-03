Serial "Rodzinka.pl" był emitowany w stacji Polsat przez 10 lat. Jednak 5 lat temu został wyemitowany ostatni odcinek, a widzowie nie ukrywali swojego żalu z tego powodu. Jednak teraz produkcja ponownie wróci na ekrany, ale będzie zupełnie inna niż poprzednie sezonu. Serialowy Kacper, Jakub czy Tomek stali się już dorosłym mężczyznami, a Małgorzata Kożuchowska opowiedziała o zmianach, które pojawią się w produkcji.

Serial "Rodzinka.pl" był jednym z najbardziej lubianych seriali wśród widzów. Aktorzy, którzy w nim występowali, a mowa oczywiście o Małgorzacie Kożuchowskiej, Tomaszu Karolaku, Mateuszu Pawłowskim, Macieju Musiale, Adamie Zdrójkowskim czy Julii Wieniawie zmienili się bardzo z upływem lat. Wiele osób wyczekuje na pierwszy odcinek, choć ku zaskoczeniu Małgorzata Kożuchowska nie chciała wracać do "Rodzinki.pl". Nasza dziennikarka Party.pl postanowiła wybrać się na plan produkcji i zapytała Małgorzatę Kożuchowską o zmianach w serialu.

Wiadomo, że to będzie inne. No my już jesteśmy inni, jesteśmy w innym momencie w życiu, oni są inni i też publiczność nie będzie tym zaskoczona, ponieważ (...) zarówno jak Maciej Musiał, Adaś Zdrójkowski, Julka Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska to są osoby, które towarzyszą publiczności w różnych innym projektach i jakby publiczność, widzowie mogą obserwować to, jak oni się zmieniają, jak oni dorastają, co robią (...) Nasi widzowie też nie zatrzymali się w czasie, ten czas tak samo ich dotyka.

– powiedziała Małgorzata Kożuchowska.