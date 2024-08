Piotr Mróz nieoczekiwanie ujawnił, że już jakiś czas temu rozstał się ze swoją narzeczoną Agnieszką Wasilewską. Z profilu modelki zniknęła większość ich wspólnych zdjęć i od jakiegoś czasu dominują kadry z egzotycznych miejsc. Gwiazdor serialu "Gliniarze" nie ukrywa, że mieli inne oczekiwania co do przyszłości, ale mimo rozstania trzyma kciuki za byłą partnerkę i nadal się o nią troszczy... A czy sam jest już gotowy na kolejny związek? "Nie będę się przed tym bronił (...), jeżeli Pan Bóg da i postawi kogoś na mojej drodze" - wyznał.

Piotr Mróz ogromną popularność zdobył za sprawą serialu "Gliniarze", gdzie gra jedną z głównych ról, a w 2021 roku zwyciężył razem z Hanną Żudziewicz w 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" i podbił serca widzów swoim talentem i skromnością. Prywatnie aktor był związany przez ponad pięć lat z Agnieszką Wasilewską, a ostatnio w rozmowie z Pudelkiem poinformował o ich rozstaniu. Piotr Mróz przyznał, że decyzja o rozstaniu nie była podyktowana kontrowersjami czy zdradą. Po prostu uczucie między nimi wygasło, ale aktor życzy byłej partnerce jak najlepiej:

Dziękuję byłej narzeczonej za te pięć naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki. (...) Mentalnie cały czas się o nią troszczę, bo to jednak jest pięć lat życia. Bardzo chętnie do niej zaglądam, tak jak mówię, pozostaliśmy w dobrych relacjach. Z tego co wiem, ona chyba mieszka za granicą.

powiedział Piotr Mróz w rozmowie z serwisem Pudelek.