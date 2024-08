Anna Lewandowska i Robert Lewandowski od lat tworzą nie tylko szczęśliwe małżeństwo, ale również zgrany team. Parę łączy wspólna miłość do sportu, motywowanie się i oczywiście dwie śliczne pociechy. Para poznała się w 2007 roku, kiedy to piłkarz grał w zespole "Znicz Pruszków". Robert Lewandowski i jeszcze Anna Maria Stachurska studiowali wtedy wychowanie fizyczne. Co się okazuje, zakochani poznali się na obozie sportowym i nie obyło się wtedy bez małych kłamstw. Sportowiec postanowił przedstawić się koleżance ze studiów fałszywym imieniem. Zażartował, że ma na imię Andrzej. Był pewny, że Ania nie zapamięta jego imienia. Jednak stało się zupełnie inaczej. Podczas ich drugiego spotkania Lewandowska zwróciła się do Roberta - Andrzej. Początki nie były łatwe, gdyż Anna miała spory dystans do piłkarza. Jednak po czterech latach spotykania się, para postanowiła wspólnie wybrać się na wakacje na Malediwy. Z odpoczynku Anna Lewandowska wróciła jaka narzeczona Roberta.

Jak Anna Lewandowska poinformowała Roberta Lewandowskiego o ciąży?

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski stanęli na ślubnym kobiercu 22 czerwca 2013 roku. 4 maja 2017 roku małżeństwo powitało na świecie swoje pierwsze dziecko - córeczkę Klarę. 6 mama 2020 roku na świat przyszła druga córka pary - Laura. Fani zastanawiają się, czy Lewandowscy w przyszłości chcieliby mieć jeszcze więcej dzieci.

Jakiś czas temu piłkarz w rozmowie z Wirtualną Polską opowiedział o swoich pociechach, a nawet zdradził, czy chciałby mieć syna. Jak wiadomo, decyzja nie należy tylko do niego.

O Jezu! Powiem ci, że jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani - wyjawił Robert Lewandowski.

Nie da się wątpić, że zarówno Robert Lewandowski jak i Ania doskonale pamiętają chwilę, kiedy to dowiedzieli się o tym, że pierwszy raz zostaną rodzicami. Trenerka w 2017 roku, będąc jeszcze w pierwszej ciąży, podzieliła się szczegółami z tego wydarzenia. Podczas rozmowy w "Dzień dobry TVN" wtedy jeszcze przyszła mama wyjawiła, że zarówno jej, jak i męża marzeniem było samodzielne poinformowanie fanów o tym, że spodziewają się dziecka.

Fakt. To było nasze marzenie. Cieszymy się, że grono naszych bliskich: przyjaciół, rodzina dochowali tajemnicy, bo dość sporo osób wiedziało, że jestem w ciąży. Wspierali nas i trzymali razem, więc możemy ufać naszemu teamowi - wyjawiła Anna Lewandowska.

Robert poinformował o tym, że wraz z żoną spodziewają się dziecka na murawie podczas meczu. Włożył on piłkę za koszulkę i kciuk do ust. Ania wyjawiła, że kiedy zobaczyła dwie kreseczki na teście ciążowym - popłakała się. A jak Anna Lewandowska poinformowała Roberta Lewandowskiego o ciąży? To pytanie zadała trenerce dziennikarka "Dzień dobry TVN".

Trenerka nie zdradziła jednak, jak przekazała radosną nowinę swojemu mężowi. Początkowo Lewandowska nie chciała zdradzić płci dziecka i tego, czy maluch urodzi się w Polsce, czy w innym kraju.

Nie jest to żadna tajemnica, ale nie chcemy tutaj robić też do mediów z tego wielkiej informacji. Nie chcemy wcale wyskakiwać z lodówki drodzy państwo i naprawdę ciążę chcemy przeżyć we dwójkę sami - dodała przed laty Anna Lewandowska.

To jest wzruszenie ogromne i to, w jaki sposób mogłam przekazać informacje przyszłemu tatusiowi - podsumowała Ania.