Błażej Stencel jest prowadzącym teleturniej „Koło Fortuny” oraz związanym z programem „Pytanie na śniadanie”. Znany z profesjonalizmu i energii, zyskał sympatię widzów w całej Polsce. Jego praca w mediach pozwoliła mu zdobyć rozpoznawalność, a jednocześnie zapewniła platformę do poruszania ważnych tematów społecznych. Teraz udał się do śniadaniówki i opowiedział o swoim związku z mężczyzną.

W jednym z odcinków „Pytania na śniadanie” Błażej Stencel zdecydował się na szczere wyznanie dotyczące swojego życia prywatnego. Podczas rozmowy zdradził, że od wielu lat jest w związku z mężczyzną. To publiczne wyznanie było odpowiedzią na pytania o jego życie osobiste, które przez długi czas pozostawało poza zasięgiem mediów.

Błażej Stencel podkreślił, że jego związek jest „normalny”, jak każda inna relacja. Opowiadając o swoim partnerze, zaznaczył, że obaj są zwykłymi ludźmi, którzy darzą się szacunkiem i miłością. Choć unikał szczegółów, zaznaczył, że są razem od wielu lat i tworzą trwałą oraz szczęśliwą relację. Wywiad spotkał się z pozytywnymi reakcjami widzów i internautów.

Nie ukrywamy niczego (...), to jest dla mnie jakąś totalną głupotą, chociaż oczywiście rozumiem, że ktoś może się bać i pochodzić z takiej rodziny, która tego nie akceptuje. My się czujemy z tym dobrze, jesteśmy normalnymi facetami, którzy po prostu się kochają i żyją razem

Wyznanie Błażeja Stencla spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów oraz społeczeństwa. Wielu widzów wyraziło uznanie dla jego odwagi i szczerości. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci chwalili prezentera za otwartość i naturalność w podejściu do tak osobistego tematu. Jeszcze przed tym jego partner podczas jednego z "Q&A" wyjawił, że zakochał się w Błażeju od pierwszego wejrzenia:

Poznaliśmy się pod teatrem Capitol we Wrocławiu, gdzie zaczynaliśmy następnego dnia próby do ''Blaszanego Bębenka'' i byliśmy kolegami z jednej roli. Błażej siedział z browarem (ja browarów nie lubię). Powiedział ''cześć'' i przepadłem. Do tamtej pory nie wierzyłem w to coś od pierwszego wejrzenia. A to jest

- mówił Kamil.