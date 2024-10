Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski gościli niedawno w programie Krzysztofa Ibisza "Demakijaż", w którym opowiedzieli o swoim związku, o blaskach i cieniach swojej miłości, a także wspólnej pracy. Nieoczekiwanie Maciej Kurzajewski wyznał coś, czego nie powiedział jeszcze nigdy wcześniej. Okazuje się, że mężczyzna jest szaleńczo zazdrosny o Katarzynę Cichopek!

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek tworzą związek od dwóch lat, a ich relacja początkowo zaskoczyła wszystkich. Po hucznym rozstaniu z Marcinem Hakielem kobieta przez dłuższy czas starała się nie wypowiadać o swoim życiu prywatnym, jednak szybko wyszło na jaw, że Maciej i Katarzyna nie są jedynie kolegami z pracy. Tak naprawdę dopiero niedawno większość internautów przyzwyczaiła się do ich związku, a co więcej, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są obecnie jedną z najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu.

W ostatnim czasie wybrali się na rozmowę z Krzysztofem Ibiszem do jego programu "Demakijaż", w którym opowiedzieli swoją historię związku. Nieoczekiwanie Maciej Kurzajewski zaskoczył wyznaniem:

Mamy zaufanie do siebie, ja oczywiście jestem bardzo zazdrosny, ale nie daje mi powodów Kasia do tego (...) To jest super atrakcyjna dziewczyna, staram się kontrolować, jak długo rozmawia z innymi i jak daleko jest ode mnie

Następnie Maciej Kurzajewski przyznał, że początki ich relacji nie były proste, jednak opieka nad dziećmi i dogranie wszelkich aspektów pozwoliła im na spokój ducha i obecnie wszystko układa się tak jak należy! Katarzyna Cichopek dodała również, że dzieci i ich komfort są dla nich najważniejsze.

My mamy dzieci w bardzo różnym wieku. Moja córka jest jeszcze w szkole podstawowej, syn natomiast jest w liceum (...) Nasze nastawienie jest bardzo pozytywne. Chcemy, żeby dom był bezpiecznym miejscem, gdzie drzwi stoją zawsze szeroko otwarte (...) Ja dzielę opiekę. Mam 50 na 50. Gdy jadą dzieci do taty, to jest nasz czas. Ale gdy dzieci są u nas, to są naszym priorytetem

- mówiła aktorka.