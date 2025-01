Maciej Pela po raz kolejny zabrał głos po głośnym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Do niedawna para uchodziła za perfekcyjne małżeństwo, które doskonale godzi życie prywatne z pracą, a po narodzinach córek tworzyli zgrany zespół i idealnie się uzupełniali. Niestety ich relacja to już przeszłość i następnym wielkim krokiem w ich życiu będzie rozwód. A co z kolejnym związkiem Macieja Peli? Właśnie odpowiedział!

Maciej Pela w przyszłości się ożeni?

Maciej Pela po kontrowersyjnym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską nie zamierza milczeć i wprost mówi o tym, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Najpierw tancerz udzielił poruszającego wywiadu dla "Dzień dobry TVN", ale to nie wszystko. Niedawno w bardzo szczerych słowach opowiedział o rozstaniu w podcaście "Matcha Talks Love First" prowadzonym przez Julię Izmalkową, gdzie poruszył temat tzw. "projektu rodzina", jaki tworzył razem z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz nie ukrywał, że poświęcił wiele dla ich rodziny, ale nigdy nie spodziewał się tego, że się rozstaną. Obecnie Maciej Pela wrócił do swojej pasji, jaką jest taniec i znów realizuje się jako instruktor, a prywatnie nadal poświęca mnóstwo czasu swoim córkom. Tancerz co jakiś czas odpowiada na pytania internautów i coraz chętniej organizuje Q&A na Instagramie. Teraz jeden z obserwatorów Macieja Peli zapytał go o ponowny ślub:

Czy chciałbyś w przyszłości ponownie się ożenić? zapytał internauta

Były partner Agnieszki Kaczorowskiej odpowiedział na to osobiste pytanie i powiedział wprost, że jest to dla niego za wcześnie, aby myśleć o kolejnym związku i ślubie, a teraz musi się skupić na rozwodzie z jeszcze obecną żoną.

Za wcześnie na rozkminki o poszukiwaniu. Muszę się rozwieść z obecną. napisał wprost Maciej Pela

Internauci dopytują Macieja Pelę o coraz bardziej osobiste kwestie, a tancerz wcale nie unika odpowiedzi, ale bazując na swoim doświadczeniu, bardzo szczerze odpowiada niemal na każde pytanie. Jeden z obserwatorów byłego partnera Agnieszki Kaczorowskiej postanowił dowiedzieć się, jak sobie radzić po trudnym rozstaniu. Maciej Pela pospieszył z pomocą i dodaje, że nie można nikogo zmusić do miości.

Kwestia akceptacji, że nie można nikogo zmusić do miłości. przyznał Maciej Pela.

Sądzicie, że Maciej Pela powinien tak otwarcie mówić o trudnym rozstaniu? Wygląda na to, że tancerz wybrał podobną strategię jak Marcin Hakiel. Tymczasem partnerki obu mężczyzn zdecydowały, że nie będą publicznie wypowiadać się tematy związane z życiem prywatnym.