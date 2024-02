To właśnie w dzisiejszym odcinku "Na wspólnej" można było zobaczyć wielkie wydarzenie, jakim był ślub Katarzyny Berg i Dariusza Żbika. Odcinek zakończył się bardzo intrygująco, bo do samego końca nie wiadomo było, czy Aneta (była Żbika) wyjawi Kasi, że ten ją zdradził.

Czy Aneta wyjawi prawdę o zdradzie Żbika?

W poniedziałek na TVN będziemy mogli zobaczyć dalszy ciąg historii Kasi i Darka. Już teraz odcinek można zobaczyć na Playerze. Czy Aneta zdradzi prawdę o tym, że Darek zdradził z nią Kasię? Aneta postawiła poprosić kelnera, aby ten poprosił do niej pannę młodą. Kobiety stanęły przed sobą i rozpoczęła się rozmowa w cztery oczy.

Pewnie chcesz zapytać, po co przyszłam? - zapytała Aneta.

Berg odpowiedziała, że nie, ponieważ doskonale wie, po co ta przyszła. Powiedziała, że po raz kolejny Darek wybrał ją, a nie Anetę. Aneta próbowała kontynuować, to co zaczęła, ale Kasia uparcie nie chciała usłyszeć, co ta ma jej do powiedzenia.

Jestem pewna. Cokolwiek powiesz, co zrobisz, to niczego nie zmieni. Szkoda mojego i twojego czasu - powiedziała Kasia.

Katarzyna Berg zaprosiła Anetę, aby została na weselu. Ta ze łzami w oczach poszła w stronę wyjścia. Jak potoczą się dalsze losy świeżo upieczonego małżeństwa? Kolejne odcinki serialu "Na wspólnej" zapewne uchylą rąbka tajemnicy.

