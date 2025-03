Elżbieta Romanowska podzieliła się z fanami smutnymi wiadomościami. Kilka miesięcy temu aktorka ujawniła, że jej mama musi przejść operację. Teraz znów wróciła do tematu, otwarcie przyznając, że przechodzi bardzo trudny czas. W emocjonalnym wpisie Romanowska przyznała, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, jednak nie chce skupiać się wyłącznie na problemach.

Kilka miesięcy temu Ela Romanowska zwróciła się do odbiorców w bolesnym wyznaniu, tłumacząc, że jej mamę dotknęły poważne problemy zdrowotne. Poprosiła wówczas sympatyków o modlitwę, ujawniając, że kobieta musi przejść operację.

Następnie temat ucichł, a aktorka zdecydowała się wrócić do niego dopiero teraz. Niestety, nie ma dobrych wieści.

Gwiazda telewizji, znana z programu „Nasz nowy dom”, od dłuższego czasu nie poruszała tematów związanych z życiem prywatnym. Teraz zdecydowała się przerwać milczenie i opowiedzieć o problemach, z jakimi mierzy się jej rodzina. Mama Elżbiety Romanowskiej wymagała interwencji chirurgicznej. Aktorka nie podała szczegółów dotyczących zabiegu, ale przyznała, że sytuacja jest poważna. Po operacji okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami. Romanowska nie ukrywa, że jej bliscy przeżywają teraz trudne chwile.