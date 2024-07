Faceci, którzy podobają się kobietom to mieszanka kilku cech: poczucia humoru, pewności siebie, szczerości i dobrego wychowania. Kobiety lubią, gdy mężczyzna potrafi szczerze porozmawiać i… podaje im płaszcz. Atrakcyjni faceci to ci z pasją i wiarą w swoje możliwości.

Kobietom podobają się mężczyźni, którzy o siebie dbają. Przez dbanie o siebie rozumie się: higienę osobistą, mycie zębów, codzienną zmianę skarpetek, noszenie czystych ubrań, zadbane dłonie , używanie antyperspirantów.

Jakich mężczyzn lubią kobiety?

Atrakcyjność dla każdej kobiety oznacza coś innego. Jedne panie szaleją za aktywnym trybem życia swojego mężczyzny i chętnie uczestniczą np. we wspólnych wycieczkach rowerowych. Inne kobiety wolą raczej domatora, który obejrzy z nimi wieczorem film w telewizji. Istnieją jednak cechy, które kobiety szczególnie cenią sobie u mężczyzn, np. poczucie humoru.

Kobietom podobają się mężczyźni z poczuciem humoru

Przebywanie w towarzystwie osób pozytywnych i otwartych poprawia nastrój. Jeśli facet ma poczuciem humoru to oznacza też, że ma dystans do siebie. Nie traktuje pewnych aspektów życia (jak np. dobór krawatu na spotkanie biznesowe) jako śmiertelnie poważnej rzeczy. Odrobina pozytywnej energii przyda się w życiu każdej kobiety. Przyjemniej jest spędzać czas w towarzystwie uśmiechniętego mężczyzny, a nie takiego z ponurym grymasem na twarzy, narzekającego, że pada śnieg (w styczniu).

Pewni siebie mężczyźni są fajni

Pewność siebie to zdawanie sobie sprawy z własnej wartości. Facet, który ma cel w życiu i z wiarą w siebie go realizuje przyciąga kobiety. Nie chodzi tu o bycie najlepszym w danej dziedzinie. Jeżeli mężczyzna np. lubi pływać na windsurfingu, to zajęcie staje się pasją. Jego życie nie jest monotonne, tylko ciekawe, a to bardzo podoba się kobietom.

Co kobietom podoba się w facetach, czyli szczerość zawsze „w modzie”

Szczery mężczyzna jest partnerem, z którym o wiele przyjemniej buduje się relacje. Facet mówiący otwarcie, co myśli i czuje sprawia, że kobieta nie traci czasu ani nerwów na domysły. Sytuacje, w których mężczyzna kłamie lub coś ukrywa, np. romans, są całkowicie nieakceptowane przez kobiety. Szczerość w związku przekłada się także na uczciwość. Kobieta będąc z uczciwym mężczyzną, który spotyka się tylko z nią czuje się doceniona, a jej poczucie własnej wartości wzrasta. Szczerość rodzi zaufanie, a to jest solidną podstawą każdego udanego związku.

Fajny facet z dobrymi manierami

Faceci, którzy podobają się kobietom to osoby, które np. otworzą dziewczynie drzwi od auta, podsuną krzesło w restauracji czy podadzą kurtkę. Są to małe gesty, ale robią wrażenie na kobietach.

Dobre wychowanie, czyli umiejętność właściwego zachowania w każdej sytuacji, sprawia, że kobieta nie obawia się pokazać w towarzystwie takiego mężczyzny. Zapunktować u dziewczyny można prostym gestem: ustępując starszej pani miejsca w tramwaju, przejmując niesienie zakupów, czy odpowiednio przedstawiając partnerkę napotkanym znajomym.