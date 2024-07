Pokój dziecięcy warto udekorować na Boże Narodzenie kolorowymi dodatkami. W pomieszczeniu można postawić choinkę ze styropianowymi bombkami lub rozwiesić lampki cotton balls. Jako bożonarodzeniowa ozdoba sprawdzą się również szyszki w małych doniczkach.

Reklama

Ozdoby bożonarodzeniowe warto przygotować wraz z dzieckiem. Maluch może samodzielnie wybrać i pomalować bombki choinkowe, zrobić łańcuchy oraz pomóc w zawieszaniu cotton balls lub girland.

Choinka z bohaterami z bajek i styropianowymi bombkami

Choinka z bohaterami z bajek i styropianowymi bombkami to sposób na szybką ozdobę świąteczną. Drzewko powinno być sztuczne i stabilne, by nie przewróciło się i nie pokłuło malca. Na choince można zawiesić własnoręcznie przygotowane ozdoby z lekkich materiałów, na przykład papieru czy plastiku. W pokoju dziecięcym należy unikać szklanych bombek, gdyż mogą się rozbić i skaleczyć dziecko. Styropianowe kule kupuje się w sklepach papierniczych. Większość z nich ma specjalne uchwyty do zawieszania na choince. Kule maluje się farbami plakatowymi lub oblepia kawałkami tkaniny lub serwetek. Sylwetki bohaterów z bajek można pobrać z internetu, a następnie wydrukować, przykleić na tekturę i wyciąć. W każdej z nich robi się dziurkę i przewleka nitkę.

Świecące kulki, czyli kolorowe cotton balls

Cotton balls to rodzaj girlandy świetlnej z lampek LED i bawełnianych, utwardzonych kul. Żarówki są schowane w ich wnętrzu. Łańcuch wytwarza delikatne, lekko stłumione i kolorowe światło, co stanowi doskonałą ozdobę do dziecięcego pokoju. Bawełniane kule tworzą we wnętrzu przytulną atmosferę. Cotton balls sprawdzą się zarówno na choinkę, jak i na meble, ściany, parapety, karnisze, balustrady, obrazy oraz lustra. Świetlne girlandy świetnie wyglądają w ciągu całego roku, nie tylko na Boże Narodzenie. Z powodzeniem mogą zastąpić kinkiety, lampiony oraz lampki nocne i choinkowe. Łańcuch warto przymocować do powierzchni za pomocą bezbarwnej taśmy, by się nie ślizgał. Należy również umieścić go w pobliżu kontaktu.

Zobacz także

Doniczki w kształcie choinki lub renifera

Zwykłe gliniane lub plastikowe doniczki można zamienić w efektowną ozdobę świąteczną do dziecięcego pokoju. Małe naczynie wystarczy wypełnić ziemią, piaskiem, korą lub drobnymi kamyczkami. Na wierzchołku stawia się szyszkę pofarbowaną na złoto, srebrno lub zielono. Całość obsypuje się brokatem. W ten sposób powstaje miniaturowa choinka. Przy pomocy kawałków tkanin, pomponu, dwóch gałązek, kleju i taśmy klejącej można przygotować doniczkę w kształcie renifera. Gałązki wystarczy przykleić wewnątrz naczynia, po obu jego stronach. Powinny wyglądać, jak rogi. Następnie z materiału należy wyciąć cztery koła, dwa większe w kolorze białym i dwa mniejsze, czarne. Na białe łaty nakleja się czarne, a całość umieszcza na froncie doniczki, by powstały oczy. W miejsce nosa należy nakleić czerwony pompon. Doniczkę można wypełnić koralikami, bombkami lub cukierkami.

Reklama