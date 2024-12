Małgorzata Socha nie ukrywa, że uwielbia święta Bożego Narodzenia. Aktorka otworzyła się przed naszą kamerą i uchyliła rąbka tajemnicy w tym temacie. Jak zdradziła, to ona zaraziła wszystkich miłością do świąt! A co jeszcze wyznała? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Tak wyglądają święta Bożego Narodzenia u Małgorzaty Sochy

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z roli Violetty z "Brzyduli", czy też Zuzy w serialu "Na Wspólnej". Jednak Socha ma na swoim koncie mnóstwo innych wybitnych ról, które za każdym razem podbijały serca fanów. Aktorka jest również aktywna na swoim Instagramie, gdzie zgromadziła milionową publiczność - to tam raczy swoich fanów kadrami ze swojej codzienności, a także co roku pokazuje, jak przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia! Małgorzata Socha uwielbia ten czas i ma podwójną okazję do świętowania, bowiem właśnie w święta oświadczył się jej ukochany! W rozmowie z nami 44-latka zdradziła, jak u niej w domu wygląda ten wyjątkowy czas.

Ja uwielbiam święta Bożego Narodzenia i uwielbiam te wszystkie dekoracje i kocham ten klimat świąteczny. (...) Naprawdę chyba ja wszystkich zaraziłam tą miłością swoją do świąt - powiedziała.

Aktorka wyznała, że na pewno postawi na czerwone akcenty w dekoracji.

Na pewno będzie tak ciepło, domowo i... dużo czerwieni, bo lubię - oznajmiła.

A co jeszcze powiedziała Małgorzata Socha? Przekonajcie się sami i koniecznie zobaczcie nasze wideo!

