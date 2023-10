Anna Lewandowska chociaż święta Bożego Narodzenia wraz z rodziną będzie spędzała w Polsce, o świąteczny akcent postanowiła zadbać i w hiszpańskiej posiadłości. Pokazała jak udekorowała dom na święta zarówno w Warszawie jak i w Barcelonie. W wielkich salonach stanęły duże choinki. Nie brakuje również dziecięcych ozdób. Laura i Klara z pewnością miały wiele radości.

Anna Lewandowska ma już choinki na Boże Narodzenie

Anna Lewandowska uwielbia Boże Narodzenie. Co roku to właśnie ona głównie dba o wystrój domu na święta. Tegoroczne będą wyjątkowe, ponieważ wraz z Robertem Lewandowskim i córeczkami Laurą i Klarą spędzą je w Polsce.

Odliczam dni do świąt. Słuchajcie, uwielbiam atmosferę przygotowań do Bożego Narodzenia. (...) Ja zawsze wspólnie z dziewczynkami dekorujemy dom... przynajmniej staramy się, one mi pomagają - aby był wyjątkowy. Nadchodzące święta w tym roku spędzamy w Polsce, więc chciałam się pochwalić - mówiła na Instastories.

Chociaż w tym roku będą zimowe święta w Polsce. Anna Lewandowska o świąteczny akcent zadbała również w Barcelonie. Podoba wam się jej tegoroczna choinka?

Instagram @annalewandowska

Widać, że Anna Lewandowska mocno dba o to, by w jej domu panował klimat świąt. Na gęstej choince pojawiły się ładne światełka i bombki. Nie brakuje również innych ozdób ułożonych pod choinką. Przystrajanie domu na święta z pewnością sprawia wiele radości nie tylko trenerce ale również jej córeczkom. Jesteście ciekawi jak będzie wyglądało mieszkanie Lewandowskich w Polsce, kiedy już udekorują je na święta?

Instagram @annalewandowska

Przy okazji Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda tegoroczna choinka na Boże Narodzenie w jej mieszkaniu w Warszawie. W samym centrum luksusowego salonu stanęło duże świąteczne drzewko, a jego kolorem przewodnim była czerwień. Która choinka Lewandowskich podoba wam się bardziej?

Instagram/Anna Lewandowska

Anna Lewandowska nie tylko spędzi święta w Polsce, ale również będzie częstym gościem w telewizji. Anna Lewandowska dołączyła do "Dzień Dobry TVN", gdzie w styczniu poprowadzi cykl swojego noworocznego wyzwania i będzie zachęcać Polaków do aktywnego życia. Zanim jednak to nastąpi czeka ją intensywny i wzruszający czas spędzony w gronie najbliższych. Lubicie oglądać, jak wyglądają święta gwiazd? Pamiętacie, jak w ubiegłych latach obchodzili je Lewandowscy?

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska