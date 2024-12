Agnieszka i Wojtek to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Od ich występu w show TVN minęło już sporo czasu, jednak ta dwójka w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Dziś ich losy możemy śledzić za pośrednictwem Instagrama, a także od czasu do czasu małżonkowie udzielają też wywiadów.

Ostatnio w naszej redakcji pojawiła się właśnie Agnieszka. Z przesympatyczną uczestniczką "ŚOPW" porozmawialiśmy na wiele ciekawych tematów i oczywiście nie mogło zabraknąć również kwestii świąt Bożego Narodzenia. Jak Agnieszka i Wojtek spędzają ten wyjątkowy czas?

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że razem z Wojtkiem uwielbiają okres Bożego Narodzenia. Parę cieszą nie tylko ozdoby bożonarodzeniowe i przystrajanie domu, ale przede wszystkim spotkanie z najbliższymi, których na co dzień nie widzą.

Uwielbiamy przystrajać mieszkanie. Kocyki, poduszki, choineczki, bombeczki - po prostu uwielbiamy to obydwoje, więc to jest fajne. Brat przyjeżdża na święta, więc kolejny raz święta są u nas. Mój brat przyjeżdża zza granicy z dziećmi. Moi rodzice, Wojtka mama z bratem też i bratankiem, więc to jest taki nasz czas. Ja uwielbiam ten czas, kiedy mogę gościć moich rodziców, swojego brata, który na co dzień mieszka w Irlandii Północnej.

- wyznała nam Agnieszka