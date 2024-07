Bombki choinkowe są wydmuchiwane ze szkła w wysokiej temperaturze. Następnie srebrzy się je, pokrywa lakierem oraz farbami i innymi elementami ozdobnymi. Niektóre fabryki bombek organizują specjalne pokazy dla osób zainteresowanych tym, jak powstają najpopularniejsze ozdoby choinkowe.

Szklane bombki zostały wynalezione w XIX w. przez Niemca, Hansa Greinera. Od tamtej pory sposób ich wytwarzania niemal wcale się nie zmienił.

Pierwszy etap produkcji bombek to wydmuchiwanie ich ze szkła

Bombki w fabrykach bombek wykonywane są ręcznie. Wydmuchiwane są one przez pracowników fabryk ze szklanych rur w wysokiej temperaturze, do jakiej szkło rozgrzewane jest za pomocą palników. Temperatura, która pozwala na kształtowanie szkła, wynosi ok. 900 stopni Celsjusza. Wówczas też nadaje się im kształt, na ogół kulisty. Żeby bombka wyszła okrągła, równa i kształtna, ścianki szklanej rury muszą być nagrzane równomiernie. Aby zrobić bombkę w innym kształcie, trzeba wykorzystać aluminiową formę. Kształtowanie bombki wymaga od osoby, która się tym zajmuje, bardzo dużej precyzji.

Drugim etapem produkcji bombek jest srebrzenie

Po wydmuchaniu wnętrze uformowanej bombki jest srebrzone, czyli pokrywane azotanem srebra. Po zanurzeniu w ciepłej wodzie bombka, w której znajduje się ta substancja, staje się nieprzezroczysta, lustrzana i srebrzysta. Dzięki temu nałożone na zewnętrzną stronę bombki farby są bardziej wyraziste.

Ostatnie szlify, czyli dekorowanie i wykańczanie bombek choinkowych

Bombka, która została już posrebrzona i zdążyła obeschnąć, może zostać udekorowana. Żeby nadać jej jednolity kolor, macza się ją w lakierze do ozdób choinkowych. Następnie maluje się na niej pozostałe ornamenty. Farby oraz brokat nanoszone są na bombki ręcznie. Czasem stosuje się także cekiny i koraliki. Kiedy farba wyschnie, bombkę można wykończyć poprzez skrócenie krawędzi rurki, która jest pozostałością pierwszego etapu produkcji. Do otworu, wkładany jest następnie metalowy kapsel z pętelką umożliwiającą zawieszenie bombki na nitce lub tasiemce.

Gdzie można zobaczyć, jak wygląda produkcja bombek choinkowych

O tym, jak przebiega proces wytwarzania i ozdabiania bombek, można przekonać się samemu. Wiele fabryk organizuje otwarte pokazy produkcji ozdób świątecznych. Często można też wziąć udział w warsztatach dekorowania bombek. Taki pokaz stanowi wielką atrakcję dla dzieci. Mogą one podczas niego ozdobić bombkę według własnego pomysłu, a także podpisać ją własnym imieniem albo zamieścić na niej świąteczne życzenia. Wizytę w wytwórniach bombek warto planować i rezerwować z dużym wyprzedzeniem, ponieważ na miesiąc przed świętami są one oblegane.

