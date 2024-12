Księżna Kate świętuje Boże Narodzenie z rodziną. Na to wszyscy czekali

W kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham odbyło się tradycyjne nabożeństwo bożonarodzeniowe. Jak co roku, brytyjska rodzina królewska spotkała się, aby wspólnie celebrować te szczególne chwile. Na czele świątecznej delegacji stanęli król Karol III oraz królowa Kamila. Nie zabrakło również księcia Williama, księżnej Kate i ich trójki dzieci – księcia George’a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Wśród zgromadzonych wiernych nie brakowało sympatyków monarchii, którzy z entuzjazmem witali członków rodziny królewskiej podczas ich spaceru do kościoła.

Księżna Kate pokazała się z rodziną w Boże Narodzenie

Księżna Kate po raz kolejny zachwyciła swoim wyczuciem stylu. Na tę wyjątkową okazję wybrała elegancki zielony płaszcz zaprojektowany przez Sarah Burton dla domu mody Alexandra McQueena. Strój idealnie wpisywał się w świąteczny klimat, a księżna uzupełniła go pasującymi dodatkami, podkreślając swoją klasę i subtelny urok.

To pierwsze Boże Narodzenie, które król Karol III obchodzi jako monarcha Wielkiej Brytanii. Towarzyszyła mu królowa Kamila, która także zwracała uwagę swoją stylizacją. Para królewska uczestniczyła we wszystkich tradycyjnych elementach dnia, wzbudzając zainteresowanie zgromadzonych poddanych.

To również nietypowe święta, bo przez ostatnie miesiące brytyjska rodzina królewska przechodziła ciężką próbę. Ma to związek nie tylko z chorobą nowotworową księżnej Kate, ale także problemami zdrowotnymi króla Karola III. We wrześniu przyszła królowa ujawniła, że zakończyła chemioterapię i zamierza powoli wracać do swoich obowiązków. Niedawno razem z księciem Williamem przyznali, że nie spodziewali się aż tak wymagającego roku.

Tuż przed bożonarodzeniowymi uroczystościami wokół pary książęcej pojawiło się sporo niepokojących spekulacji. Warto przypomnieć, że księżna Kate i książę William odwołali lunch świąteczny w ostatniej chwili. Następca tronu i przyszła królowa nie pojawili się na spotkaniu w pałacu, które zorganizował król Karol III. Zabrakło również księcia Andrzeja. Sympatycy royalsów zaczęli się obawiać, że książęta Walii nie pokażą się także w Boże Narodzenie.

Na szczęście księżna Kate pojawiłą się w otoczeniu niemalże całej rodziny oraz tym, na co czekali wszyscy jej fani, czyli szerokim uśmiechem od ucha do ucha.

