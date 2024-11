Seria filmów "Listy do M." cieszy się coraz to większą popularnością, dzięki czemu wciąż powstają kolejne części. Wielu Polaków nie wyobraża sobie świąt bez tego zakręconego maratonu, a już teraz będą mogli dopisać do niego kolejny seans, bo szósta już część trafia do kin! 4 listopada odbyła się gwiazdorska premiera, która zgromadziła oczywiście głównych bohaterów. Agnieszka Dygant zachwyciła strojem, ale to inna gwiazda skupiła na sobie wzrok wszystkich.

Gwiazdy na premierze "Listów do M."

Podobnie jak "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku" na świecie, w Polsce nieodzownym elementem świąt stały się "Listy do M."! Pierwsza część miała swoją premierę w 2011 roku, z kolei 4 listopada gwiazdy zgromadziły się na uroczystej premierze szóstej już odsłony tego hitu. W rolach głównych ponownie zobaczymy Agnieszkę Dygant, Tomka Karolaka czy Piotra Adamczyka, ale nie tylko oni brylowali dziś na czerwonym dywanie.

W "Listy do M. Pożegnania i powroty" zobaczymy, jak Mel, w którego wciela się Karolak, będzie próbował ochronić swojego pracownika przed powieleniem błędów z jego młodości. Tymczasem Karina i Szczepan stoczą walkę z... wodą, która zalewa ich mieszkanie. W najnowszej części tej kultowej produkcji emocji z całą pewnością nie zabraknie, a czy podczas premiery również się pojawiły? Niewątpliwie strój jednej z gwiazd mógł odbić się szerokim echem.

