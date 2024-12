Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nie tylko z rodzinną atmosferą ale również prezentami, na które dzieci czekają cały rok. Jakie podejście do obdarowywania prezentami ma Maffashion? Influencerka modowa opowiedziała o tym, jak to wygląda w jej domu. Na co może liczyć mały Bastian?

Maffashion szczerze o prezentach dla syna

Niedawno Maffashion otrzymała niespodziankę od Michała Danilczuka. Były tancerz "Tańca z Gwiazdami" i juror "You Can Dance" zafundował jej bilety na koncert, o którym marzyła. Jakiś czas temu poruszyliśmy z Maffashion temat obdarowywania prezentami, tym razem z okazji Bożego Narodzenia. Jakie podejście do prezentów pod choinką ma Maffashion?

Przy okazji poruszyła temat swojego synka Bastiana i jego prezentowych marzeń:

On już powiedział, co chce. Ja nie powiem na głos (...) ale już wybrał go dwa miesiące temu. Mówi, że chce, a ja wtedy wymyślam, że za pół roku dostanie na święta i że ma za dużo zabawek plus, że - to najpierw wybierzmy te, którym już się nie bawi, albo już jesteś za duży, jakiejś dzidzi możemy dać więc oddamy stare zabawki i będą mogły zastąpić je nowe. Mój syn ma wszystko – dodała.

Co jeszcze zdradziła nam Maffashion? Zobaczcie wideo powyżej.

