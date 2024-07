Girlandy stanowią doskonałą ozdobę na Boże Narodzenie. Można przygotować je w wersji naturalnej, czyli ze świeżego świerku lub jodły i szyszek. Dobrze sprawdzą się również ozdoby ze sznurka, łańcucha choinkowego, styropianowych kul oraz bakalii.

Reklama

Girlandy to rodzaj ozdobnych ornamentów na okna, drzwi, ściany, meble, balustrady, karnisze i inne powierzchnie. Dawniej robiono je tylko z roślin i owoców, obecnie są przygotowywane również ze sztucznych materiałów.

Jak powinna wyglądać girlanda świąteczna?

Girlanda świąteczna długością powinna pasować do powierzchni, do której będzie montowana. Nie może być zbyt ciężka, dzięki czemu nie zdeformuje się lub nie opadnie. Ozdobę można udekorować bombkami, szyszkami lub tkaninami. Do domu warto wybrać girlandę z gałązek nie tracących igieł (np. jodły, sosny) lub liści (np. ostrokrzewu), gdyż świerkowa ozdoba pod wpływem ciepła szybko straci igły. Można też wybrać plastik, filc lub styropian. Na zewnątrz można zawiesić girlandę z żywych roślin. Podczas tworzenia łańcucha należy pamiętać, by kolor jej dodatków pasował do wystroju domu.

Girlanda z gałązek jodłowych, szyszek, bombek i lampek choinkowych

Girlanda jodłowa wygląda naturalnie i efektownie. Do jej przygotowania potrzeba:

Zobacz także

rurki montażowej (o dowolnej długości),

drutu montażowego,

sznurka lub wstążki,

gałązek jodły,

szyszek,

bombek (najlepiej sprawdzą się plastikowe) lub pomalowanych sprayem orzechów włoskich,

lampek choinkowych.

Do rurki montażowej przyczepia się gałązki jodłowe. Można zrobić to za pomocą drutu. Najwięcej gałązek wtyka się na środku girlandy, nieco mniej na jej końcach. Ważne, by rurka nie była widoczna spod roślin. Następnie na iglastych gałązkach zaczepia się lampki choinkowe, bombki lub orzechy i szyszki. Do ich przymocowania również posłuży drut montażowy lub klej termiczny w pistolecie. Na końcówkach rurki należy przywiązać kawałki sznurka lub wstążki. W ten sposób będzie można przywiązać girlandę do dowolnej powierzchni. Zamiast gałązek iglastych można też wykorzystać gałązki ostrokrzewu kolczastego z pięknymi czerwonymi owocami. Wówczas można zrezygnować z bombek. Wystarczą kolorowe wstążki do mocowania girlandy.

Jak zrobić girlandę ze sznurka i styropianowych kul?

Girlanda ze sznurka i styropianowych kul to dobry pomysł na dekorację sypialni lub salonu. Do jej przygotowania są niezbędne:

1 metr sznurka ozdobnego,

10 kul styropianowych,

patyczek do szaszłyków,

klej w pistolecie,

farby plakatowe,

pędzel.

Styropianowe kule należy pomalować w dowolne kolory i pozostawić do wyschnięcia. Następnie każdą z nich przebija się patyczkiem do szaszłyków. Przez powstały otwór przewleka się sznurek. Kulki powinny być rozłożone co około 10 centymetrów. Każdy z otworów można skropić klejem w pistolecie, dzięki czemu kulki nie będą się przemieszczać. Gotową girlandę można zawiązać na dowolnej powierzchni.

Sposób na girlandę z łańcucha choinkowego i bakalii

Girlanda z łańcucha choinkowego jest tania i prosta w przygotowaniu. Można ją zrobić z:

kolorowego i błyszczącego łańcucha choinkowego (na przykład zielonego, złotego, srebrnego lub czerwonego),

orzechów włoskich (pofarbowanych sprayem na srebrno lub złoto),

ususzonych plastrów pomarańczy,

kleju błyskawicznego,

drutu monterskiego.

Każdy plaster pomarańczy należy przebić drutem i zamocować przy łańcuchu. Za pomocą kleju przykleja się również orzechy. Gotową girlandę zaczepia się w domu lub na zewnątrz.