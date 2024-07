Sposoby na udany flirt pomogą ci opanować sztukę skutecznego podrywu! Postaw na pewność siebie i dobrą zabawę, a towarzyski sukces masz gwarantowany.

Pewność siebie kluczem do udanego flirtu

Kokietowanie, zalotne rozmowy, obniżony ton głosu, to niektóre z niezbędnych elementów wpisujących się w definicję flirtu. Podstawą udanego flirtu jest określona postawa. Doskonały flirciarz musi od początku do końca być przekonany o swojej pozycji i działać bez zawahania. Myśl pozytywnie i odważnie. Nie bój się podejmować towarzyskiego ryzyka, staraj się zwrócić na siebie uwagę i prowadź wyrafinowaną grę.

Sprowokuj rozmowę

Nie czekaj, aż ktoś rozpocznie rozmowę, zainicjuj pierwszy kontakt. Możesz zacząć od zwykłego „cześć”, a potem pozwól ponieść się chwili. Wymieniaj zdania, podtrzymuj temat, pytaj, wykazuj się asertywnością, wyrażaj swoje opinie i przede wszystkim – od początku buduj atmosferę! Obniżony ton głosu, lekko opuszczona głowa, sugestywny uśmiech, delikatnie wkraczaj na dwuznaczne tematy – wspomnij o widoku z twojego okna, ulubionej restauracji.

W nowym miejscu nie zachowuj się jak szara mysz, krocz zdecydowanie i wykaż inicjatywę. Jeśli myślisz o flircie poważnie, od razu przejdź do działania. Rozejrzyj się wokół, zwracaj uwagę z kim pracujesz, jesz obiad, kogo mijasz w parku – podejdź do wybranej osoby i zacznij rozmowę – nie trać czasu! Nie zrażaj się, gdy ktoś nie chce rozmawiać, każdy może mieć gorszy dzień.

Baw się flirtowaniem

Flirt jest tym skuteczniejszy im większą sprawia ci przyjemność. Jeśli odnajdujesz się w nim i potrafisz wykorzystać go jako formę zabawy, poczujesz się w nim naturalnie, odpowiedzi i pytania same przyjdą ci do głowy, a efekt przejdzie najśmielsze oczekiwania. Śmiej się, zarażaj swoim optymizmem i radością. Skradaj serca swoim uśmiechem, jest on przecież najpiękniejszą ozdobą! Uśmiech magnetyzuje, przyciąga, dlaczego więc z niego nie korzystać?!

Kontakt wzrokowy we flircie

Ten element jest absolutną koniecznością. Jeśli nie będziesz patrzeć w oczy swego rozmówcy, nie licz, że się tobą zainteresuje. Nie chodzi tutaj o nie spuszczanie partnera z oczu, raczej o kilkusekundowe spojrzenia, które będą intrygować i zachęcać.

Bądź dobrym słuchaczem

Każdy ma potrzebę zostać wysłuchanym, więc znajdź w sobie zdolność nie tylko sprawnego manewrowania słowem, oratorskiego oczarowania, ale także słuchania. Sprawisz tym ogromną przyjemność swojemu rozmówcy i wpłynie to na jego opinię o tobie.

Obsypuj komplementami

W grze niedomówień komplementy są twoim sojusznikiem, ale unikaj oczywistych i infantylnych tekstów, postaraj się wymyślać coś, co będzie zaskakujące, a tym samym interesujące. Myśl o komplementach w kategorii wyzwania – spróbuj znajdować trafne i niecodzienne określenia, które przedstawią cię jako osobę błyskotliwą i zabawną. Nie przesadź tylko z udziwnianiem, lepiej, aby twoje pochlebstwa brzmiały naturalnie i szczerze.

W grze, jaką jest flirt, chodzi o to, by intrygować, zaciekawiać i budować szczególny typ napięcia. To zabawa, która pozwala zdobyć nowe znajomości i poczuć się atrakcyjnie. Sztuka i sekret flirtowania tkwi w eksponowaniu siebie i byciu dumnym ze swojej natury. Nie myśl o kompleksach – i tak nie masz powodów, by je mieć! Możesz flirtować, gdzie zechcesz: w pracy, w parku, na siłowni, online, wszystko zależy tylko od ciebie. Powodzenia!